Marea Britanie: Doua persoane internate, dupa descoperirea unui plic suspect la Parlament

- O noua strategie pentru imbatranirea sanatoasa a populatiei a fost anuntata luni de Marea Britanie in vederea unei pregatiri pentru momentul in care peste una din zece persoane nascute...

- Un barbat din judetul Covasna, care a vrut sa cumpere pe internet un tractor din Marea Britanie, a sesizat Politia cu privire la faptul ca a fost victima unei inselaciuni, in acest caz fiind deschis un dosar penal, informeaza conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Covasna. „Luni, politistii…

- Politia britanica ancheta marti in vederea elucidarii „cat mai rapid posibil” a circumstantelor misterioasei presupuse otraviri a unui barbat prezentat de presa ca fiind un fost agent rus aflat in serviciul Regatului Unit, spitalizat in stare critica, relateaza AFP.

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, printre care si Ialomita, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- Incredibil! Mama unei copile de 7 ani din Marea Britanie a avut parte de o surpriza nu tocmai placuta, dupa ce a observat ca din uniforma micutei venea un miros ciudat. Asa ca a investigat de unde provenea mirosul bizar. A luat uniforma si a inceput sa descoasa captuseala acesteia, unde a descoperit…

- In urma hotararii stabilite in ședința extraordinara a CJSU Buzau din data de 25 februarie, au fost transportate și internate in unitațile medicale competente un numar de 60 de persoane dintre care 16 gravide, 6 pacienți dependenți de oxigen și 38 pacienți ce necesita dializa. De asemenea, in baza dispoziției…

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia care a avut loc duminica seara intr-un imobil din orasul Leicester, in centrul Angliei, a carei cauza nu a fost legata de vreo actiune terorista, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Patru persoane au murit…

- Tragedie in fața unei banci din Zurich! Un barbat a deschis focul, iar doua persoane au fost lovite. Ambele au decedat la scurt timp. Poliția il cauta pe atacator. Doua persoane au fost impușcate mortal in fața unei sucursale a bancii UBS din Zurich. Identitatea atacatorului este, deocamdata, necunoscuta.…

- Politia britanica a ajuns la concluzia ca pachetul suspect a carui prezenta a cauzat marti evacuarea unei parti a cladirii ce gazduieste parlamentul Marii Britanii continea o pudra alba inofensiva, a anuntat marti dupa-amiaza Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic), transmite…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca…

- Politia britanica cerceteaza un pachet suspect, care a fost gasit in parlamentul britanic. Pachetul a fost gasit pe culoarul unde iși au birourile majoritatea miniștrilor. Aripa cladirii este inchisa pana la finalizarea...

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic)…

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Politia turca a retinut 48 de persoane care sunt suspectate ca ar fi membri ISIS. Cei retinuti sunt suspectati ca pregateau un atentat, conform purtatorului de cuvant al politiei din Istanbul, scrie Reuters.

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Poliția indiana a arestat, miercuri, un medic fara licența care este acuzat ca a infectat cel puțin 46 de persoane cu HIV prin refolosirea unei seringi, scrie AFP. Poliția din Uttar Pradesh l-a arestat pe Rajendra Yadav, care a oferit servicii medicale ieftine unor sateni saraci și i-ar fi infectat…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- Dreptate pentru o romanca inchisa pe nedrept in Marea Britanie. Petruta-Cristina Bosoanca a fost eliberata, dupa ce a facut 13 luni de inchisoare. Femeia, in varsta de 25 de ani, spune ca a fost inchisa pe nedrept și a fost nevoita sa nasca in penitenciar, motiv pentru cei responsabili sa fie pedepsiți.…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Un om al strazii considerat erou pentru ca a ajutat mai multe persoane ranite si muribunde dupa un atac cu bomba care a avut loc anul trecut in Marea Britanie in timpul unui concert pop, eveniment in urma caruia 22 de persoane si-au pierdut viata, a fost trimis la inchisoare marti dupa ce a recunoscut…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Doua dispozitive improvizate au explodat intr-un mall din Florida, din fericire nu se afla nimeni in zona in care se aflau acestea și nu au existat victime. Poliția cauta un barbat care a fost vazut alergand din mall cu puțin ininate de detonare, scrie NBC News. Șeful poliției Lakes Wales, Troy Schulze,…

- Scenele revoltatoare s-au petrecut la Spitalul Orasenesc din Pucioasa, unde o batrana de 81 de ani a fost adusa de rude cu dureri grave de abdomen. La camera de garda, una dintre doctorite i-a dat un calmant si apoi a trimis-o acasa. Nepoata batranei si sotul ei au insistat ca femeia…

- Politia ungara a emis în 2016 un mandat de arestare, înca valabil la începutul lui 2018, împotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP. …

- Politia britanica a anuntat vineri ca pachetul gasit in apropierea statiei Kings Cross din Londra ce a cauzat o alerta de securitate nu este suspect, adaugand ca traficul in zona a fost reluat, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un purtator de cuvat al Politiei Metropolitane a declarat ca autoritatile au fost sesizate ca exista un pachet suspect la intersectia dintre strazile Pentonville si Caledonian, la ora locala 9.18 (11.18, ora Romaniei). Politia a securizat zona si i-a sfatuit pe oamenii care locuiesc in zona…

- Politistii calaraseni au actionat pe 15 ianuarie la nivelul judetului pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie grave in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane, precum si pentru impunerea respectarii normelor…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii despre o ancheta. Deputatii din opozitie contesta noua lege, fiind de parere ca reprezinta o incercare de a-l proteja pe premierul Benjamin Netanyahu, vizat de doua dosare.

- Atacul a fost lansat de un barbat inarmat, neidentificat deocamdata, care a deschis focul asupra unor elevi care se jucau cu mingea in curtea scolii, au informat autoritatile locale. Acestea au precizat ca cele sapte persoane ranite de agresor au fost transportate la un spital local si ca…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite marti seara dupa ce un vas de pasageri elvetian care naviga pe fluviul Rin s-a lovit de pilonul unui pod peste o autostrada în apropiere de Duisburg, în vestul Germaniei, transmite DPA. Vasul de croaziera ‘Swiss Crystal’,…

- În perioada 18 - 24 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 319 768 traversari, dintre care un numar de 166 858 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 80 419 traversari, fiind semnalat…

- Politia din Los Angeles a fost chemata simbata seara sa examineze un colet suspect adresat ministrului american al finantelor Steve Mnuchin. Genistii au stabilit in final ca pachetul, gasit pe aleea spre casa unui vecin al ministrului din faimosul cartier Bel Air, nu contine explozibil, ci balegar,…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- Targul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 16 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News.

- Doua accidente rutiere au avut loc aseara, pe DN58B, drumul ce leaga Resita de Timisoara, in apropierea localitatii carasene Moniom. Circulatia s-a desfasurat cu dificultate mai bine de o ora, iar pe ambele sensuri de drum s-au format coloane de sute de metri, pana oamenii legii au stabilit cauzele…

- Intr-o incercare de a populariza modificarile aduse Codului Penal, Filiala PSD Craiova a postat pe rețelele de socializare un filmuleț care a facut valuri in doar cateva ore. Controversatul material pleaca de la ipoteza unei crime la metrou, in urma careia „poliția incompetenta” nu reușește identificarea…

- Un tanar din Targu-Jiu s-a sinucis dupa o cearta zdravana cu iubita sa. Silviu avea 22 de ani și a fost gasit fara suflare in locuința lui de pe strada Tismana. Descoperirea a fost facuta chiar de tatal baiatului. „In jurul pranzului a fost gasit, de tatal sau, un tanar de 22 de ani, spanzurat de o…

- Salvador este una dintre tarile cu cele mai aspre legi de pedepsire a avortului. Teodora Vasquez, acum in varsta de 34 de ani, a fost condamnata initial in 2008 la 30 de ani inchisoare, iar miercuri judecatorii au dat sentinta definitiva, mentinand practic decizia primei instante. Procurorul a acuzat-o…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News. Camera…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. (Sursa video reporterbuzoian.ro) Autoritațile au activat…