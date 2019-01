Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Cambridge, sotia printului William, a conceput pentru prima data designul unei gradini - inspirata din amintirile sale din copilarie legate de zonele salbatice si impadurite - ce va fi prezentata publicului larg in luna mai la editia din 2019 a Chelsea Flower Show, o renumita expozitie…

- Senzatia persistenta de balonare, un simptom important al cancerului ovarian, poate fi confundat cu efectul exceselor alimentare din perioada Craciunului, avertizeaza o organizatie caritabila din Marea Britanie, informeaza joi Press Association. Organizatia britanica Target Ovarian Cancer…

- Paul Barton, un muzician din Marea Britanie, are un public cel puțin neobișnuit. De mai multe ori pe saptamana, el se duce la o gradina zoologica din Thailanda, unde le canta la pian unor elefanți batrani. Barton le canta la pian animalelor batrane, abuzate sau cu dizabilitați, de care au grija mai…

- Sambata a izbucnit un incendiu de proporții la Chester Zoo, cea mai mare gradina zoologica acoperita din Marea Britanie. Vizitatorii și animalele de acolo au fost evacuate in timp ce pompierii s-au luptat mai multe ore cu flacarile, scrie The Guardian. Incendiu a izbucnit in sectiunea „Padurea Musonica”,…

- Zoo Chester a anuntat ca este ''devastata'' de pierderea unora dintre animalele sale in incendiul care a afectat sambata aceasta gradina zoologica din Marea Britanie, eveniment care a determinat un val de donatii din partea publicului, relateaza Press Association. Peste 100.000 de lire…

- Reprezentantii unei gradini zoologice din nordul Angliei au anuntat ca toti vizitatorii au fost evacuati sambata dupa ce un incendiu a izbucnit in sectiunea "Padurea Musonica", cel mai mare spatiu acoperit cu profil zoologic din Marea Britanie, informeaza Reuters. Mai multe fotografii…

- Un incendiu de proportii a izbucnit intr-o gradina zoologica din nord-vestul Marii Britanii. Flacarile au cuprins zona in care se afla serpii si crocodilii. Imediat, vizitatorii, dar animalele aflate in pericol au fost evacuate.

- Alpinistul Alain Robert, care urca pe zgarie-nori din lumea intreaga, a escaladat Heron Tower din Londra cu mainile goale si fara coarda de sustinere. Barbatul in varsta de 56 de ani a ajuns in varful cladirii de 202 metri inaltime, cunoscuta in prezent sub denumirea Salesforce Tower, in aproximativ…