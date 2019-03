Doi alpinisti au murit si alti doi au fost raniti intr-o avalansa produsa pe muntele Ben Nevis, cel mai inalt munte din Marea Britanie, relateaza Press Association si Reuters. Politia scotiana a fost informata in legatura cu avalansa produsa pe la varful Ben Nevis (1.345 metri inaltime) la ora 11:50 locala si coordoneaza operatiunile de cautare a victimelor si de salvare a ranitilor. Incidentul s-a produs in apropiere de orasul Fort William, in vestul Scotiei. Politia a confirmat numarul victimelor. "Din pacate, putem confirma ca doi oameni au murit si alti doi au fost raniti", a declarat un purtator…