Militanti ai organizatiei Extinction Rebellion au perturbat luni dezbaterile privind Brexit-ul in parlamentul britanic, pentru a atrage atentia deputatilor asupra crizei ecologice, relateaza AFP. In galeriile rezervate vizitatorilor, mai sus de bancile deputatilor, circa doisprezece militanti s-au dezbracat lasand sa se vada sloganuri pictate pe corpurile lor, care faceau apel la ''o lege pentru justitia climatica'' si care avertizau in legatura cu ''prabusirea ecologica''. Ei nu au reusit sa intrerupa dezbaterile, deoarece presedintele Camerei Comunelor, John Bercow,…