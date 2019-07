Stiri pe aceeasi tema

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- Uniunea Europeana si statele membre nu vor fi dispuse sa renegocieze acordul pentru Brexit intre Londra si Bruxelles, indiferent cine va fi urmatorul premier britanic, a declarat marti ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, relateaza Reuters. Candidatii care concureaza pentru succesiunea…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, unul dintre principalii candidati la succesiunea premierului demisionar Theresa May, a indicat luni ca ar accepta, desi cu parere de rau, o retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord prealabil, dar si-a exprimat speranta ca se va ajunge…

- Ministrul de interne britanic Sajid Javid, unul dintre candidatii la presedintia Partidului Conservator si implicit la sefia guvernului, dupa demisia Theresei May, a declarat luni ca daca ar fi prim-ministru ar urmari obtinerea unui acord privind iesirea din Uniunea Europeana si ar propune ca Londra…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…

Comisia Europeana urmarește „indeaproape și cu atenție" dezbaterea din Marea Britanie privind Brexitul, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al CE, Margariris Schinas, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.