- Poliția din Tempe a dat publicitații primele imagini ale accidentului mortal produs de mașina autonoma. Un autovehicul autonom Uber a lovit un pieton care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Ancheta polițiștilor a aratat ca mașina nu a franat deloc. Poliția din Tempe a publica imaginile…

- Catalin Drula, deputat USR si membru in Comisia de Transporturi și Infrastructura, a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa catre Guvern prin care solicita deschiderea autostrazii Sebeș-Turda. Loturile 3 si 4 ale autostrazii au fost finalizate, insa ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat ca…

- Ministerul rus de Externe a anunțat ”masurile de retorsiune” impotriva Londrei, dupa ce Marea Britanie a expulzat 23 de diplomați ruși suspectati ca, de fapt, lucreaza pentru serviciile secrete. Astfel, Kremlinul a decis expulzarea a 23 de diplomați britanici, inchide Consulatul General al Marii Britanii…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul

- Politia britanica a deschis o ancheta privind uciderea exilatului rus Nikolai Glushkov, prieten apropiat cu oligarhul Boris Berezovsky, dupa ce acesta a fost gasit fara suflare la inceputul saptamanii, relateaza Reuters.

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a deschis o ancheta pentru crima in cazul mortii exilatului rus Nikolai Glushkov, al carui corp fara viata a fost gasit luni in apartamentul sau londonez, scrie AFP.

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei…

- Kremlinul a declarat vineri ca acuzatiile Londrei potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar fi implicat in atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie sunt socante si de neiertat, a informat agentia de presa TASS, relateaza Reuters si AFP.…

- Individul care l-a snopit in bataie pe Daniel Rusu, medic anestezist la Institutul Regional de Oncologie in timp ce acesta astepta tramvaiul a fost trimis in judecata dupa aproape 3 ani de la producerea evenimentului Ancheta tergiversata nepermis de mult in cazul medicului snopit in bataie in timp…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Divizia de contraterorism a politiei londoneze a anuntat ca investigheaza moartea unui cetatean rus aflat in exil in Marea Britanie, dupa ce acesta a murit in locuinta sa din Londra din cauze necunoscute. 'O investigatie este in curs de desfasurare dupa moartea unui barbat in varsta de circa 60 de…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Un colet suspect a fost descoperit, luni, in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul britanic. Politia londoneza a anuntat spitalizarea „din precautie” a doua persoane. Dupa ce i s-a verificat conținutul de catre geniști, acesta s-a dovedit a fi fara riscuri.

- Politia londoneza a anuntat luni spitalizarea "din precautie" a doua persoane, dupa ce un colet suspect a fost descoperit in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul britanic - si al carui continut s-a dovedit, dupa ce a fost analizat, lipsit de riscuri, informeaza AFP.…

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Politia britanica ancheta marti in vederea elucidarii „cat mai rapid posibil” a circumstantelor misterioasei presupuse otraviri a unui barbat prezentat de presa ca fiind un fost agent rus aflat in serviciul Regatului Unit, spitalizat in stare critica, relateaza AFP.

- Tragedie in Iasi. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit o,…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- O fata de 13 ani a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la mansarda unui bloc de pe strada Grivita din municipiul Botosani, in acest caz fiind deschisa o ancheta pentru a stabilit in ce imprejurari s-a petrecut evenimentul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un barbat din Urziceni este cautat de autoritațile judiciare din Austria dupa ce a inșelat zeci de locuitori ai orașului Kroneuburg, situat la 12 kilometri distanța de capitala Viena. Procurorii și polițiștii austrieci fac demersuri pentru ca suspectul sa fie audiat prin intermediul videocamerei, la…

- Guvernul olandez recruteaza in jur de 900 de ofiteri vamali pentru consolidarea controalelor vamale dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza luni site-ul de stiri dutchnews.nl. Potrivit ministrului adjunct al finantelor, Menno Snel, guvernul va plasa in aceasta saptamana anunturi…

- Politia israeliana a arestat duminica mai multi suspecti cu legaturi cu o importanta societate de comunicatii - potrivit presei in cadrul unei noi anchete de coruptie care-l implica pe premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Intre suspecti figureaza ”oficiali de rang inalt”…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, intrebat ce ar trebui sa intreprinda presedintele Klaus Iohannis referitor la ultimele dezvaluiri facute de Vlad Cosma si Mahaiela Iorga, ca seful statului trebuie sa astepte cu „maxim interes” sa se finalizeze ancheta Inspectiei

- Multa lume se intreaba de ce adancimea la care sunt ingropati mortii masoara doi metri. Adevarul se afla Marea Britanie, locul in care s-a nascut si expresia „Six Feet Under”, in traducere „sase picioare sub pamant”. Potrivit perfectmedia.tv, aceasta traditie se trage din 1655, cand intreaga Anglie…

- 'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat judecatoarea tribunalului din Westminster, Emma Arbuthnot. In decizia sa, judecatoarea a precizat ca va examina daca mentinerea acestui mandat de arestare este in interesul public, o problema ridicata de avocatii lui Assange, informeaza…

- Darren Osborne, care are 48 de ani, a negat ca este autorul atacului din seara de Ramadan, soldat cu un mort si 12 raniti, si a sustinut ca era doar pasager in furgoneta condusa de un alt barbat pe nume Dave, dar anchetatorii au stabilit ca a actionat singur.Potrivit procurorilor, Osborne…

- Romani, sclavi in Marea Britanie. Noua muncitori au fost salvati de politia din Devon, in sudul Angliei. Ei traiau in conditii greu de imaginat, a anuntat politia, fara a oferi alte detalii, cu exceptia faptului ca erau incuiati. Potrivit vecinilor, romanii nu se mutasera de mult timp acolo si lucrau…

- Din 14 februarie, Sala Radio din Cluj-Napoca va fi gazda unei expoziții foto inedite in cadrul careia vor putea fi vizionate in premiera zeci de fotografii nepublicate ale momentelor cheie din istoria formației Phoenix, extrase din arhiva personala a liderului Nicu Covaci. Expoziția va cuprinde și cateva…

- Dupa o ancheta minutioasa politia din Toronto a ajuns la concluzia ca fata mintise in mod deliberat privitor la faptul ca o persoana ii taiase valul pe care il purta. Pana la sfarsitul anchetei, fata aparuse la mai multe posturi de televiziune unde si-a depanat falsa ei "poveste" care a ravasit…

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Lenin Moreno a reiterat ca Ecuadorul doreste sa obtina medierea 'cuiva important' pentru a rezolva problema situatiei lui Julian Assange, dar nu a precizat despre cine ar putea fi vorba.Assange se afla de cinci ani si jumatate in sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului…

- Ulterior, cand au fost contactati de superiori, politistii din Vicovul de Sus au sustinut ca masina barbatului a fost avariata la o oglinda si ca nu au fost probleme deosebite, in conditiile in care vehiculul era grav avariat. Localnici din Ulma sustin ca nu este prima oara cand soferul respectiv…

- Ancheta mortii lui Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a fost amanata, avand in vedere camedicul legist asteapta rezultatul mai multor teste, scrie BBC, citat de News.ro.

- Un purtator de cuvat al Politiei Metropolitane a declarat ca autoritatile au fost sesizate ca exista un pachet suspect la intersectia dintre strazile Pentonville si Caledonian, la ora locala 9.18 (11.18, ora Romaniei). Politia a securizat zona si i-a sfatuit pe oamenii care locuiesc in zona…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May au semnat, joi, la o reuniune la Academia Militara Sandhurst, un nou tratat cu privire la controlul imigratiei la frontiera dintre Franta si Marea Britanie, informeaza AFP. Noul tratat vizeaza “consolidarea gestiunii comune a…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Presedintele american Donald Trump 'a primit mesajul' în legatura cu opozitia ferma fata de vizita sa planificata în Marea Britanie, a declarat vineri primarul Londrei, Sadiq Khan, dupa ce seful statului american a anuntat ca si-a anulat calatoria, relateaza dpa. 'Multi…

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweeting care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuador cauta o terța parte de a negocia cu Marea Britanie asupra lui Julian Assange.

- Angajatii Companiei Nationale de Drumuri muncesc din greu zilele acestea! Dar nu, nu la sosele si autostrazi, asa cum v-ati astepta. O echipa a fost surprinsa în timp ce cara, cu masina companiei, moloz, geamuri si usi.

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de inmultire a atacurilor cu arme albe in capitala britanica. Victimele aveau 17, 18 si 20 de ani.…