- Fostul ministru britanic pentru Brexit David Davis a afirmat ca premierul Theresa May ar trebui sa amane votul asupra acordului sau privind Brexit-ul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza joi agentia Reuters, potrivit Agerpres. ''Cu cat ne pregatim mai mult pentru iesirea…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel la parlament sa sustina acordul de Brexit pentru a permite Marii Britanii "sa intre intr-o noua etapa" si sa depaseasca diviziunile, in mesajul de Anul Nou difuzat de serviciile sale, relateaza AFP si Reuters. La peste doi ani de la referendumul din iunie…

- Autoritatile de la Londra se pregatesc sa faca publice, in aceasta saptamana conditiile in care cetatenii UE vor mai putea lucra in Marea Britanie, dupa Brexit, scrie presa din Regat. Migrantii din UE care vor dori sa se angajeze in Marea Britanie, dupa ce Regatul paraseste oficial blocul comunitar,…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…

- Lira sterlina a scazut joi cu aproape 2% fata dolar si euro, inregistrand cel mai amplu declin zilnic din octombrie 2016, dupa ce demisiile mai multor ministri din cabinetul condus de premierul Theresa May au reaprins temerile privind o iesire haotica a Marii Britanii din Uniunea Europeana, peste…

- Nici Irlanda si nici Uniunea Europeana nu vor semna vreodata un acord referitor la mentinerea deschisa a granitei irlandeze care sa poata fi anulat unilateral de catre Marea Britanie, a declarat luni ministrul irlandez de Externe Simon Coveney, transmite Reuters preluata de Agerpres.Cu doar…