Stiri pe aceeasi tema

- Exceptand doar o «enorma» surpriza, Boris Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe in guvernul doamnei Theresa May, urmeaza sa fie proclamat marți nou șef al Partidului conservator (in fața rivalului Jeremy Hunt, actual ministru de Externe britanic), dupa ce luni a fost exprimat votul…

- Philip Hammond, ministrul britanic de Finanțe, a anunțat ca va demisiona miercuri inainte ca Boris Johnson sa preia șefului Guvernului, in condițiile in care este de așteptat ca Johnson sa-l demita intrucat Hammond nu este dispus sa accepte un Brexit fara acord, transmite Reuters. ”Sunt sigur ca nu…

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Adrian Nastase, verdict dur dupa…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a amenintat marti China cu 'grave consecinte' daca nu va respecta acordul din 1984 care garanteaza libertatile in Hong Kong, informeaza AFP. 'Hong Kong face parte din China - si trebuie sa acceptam acest fapt. Dar libertatile din Hong Kong sunt inscrise…

- Ca si fostul primar al Londrei Boris Johnson, favorit in cursa pentru desemnarea noului lider al Partidului Conservator, ministrul afacerilor externe Jeremy Hunt se pregateste de un divort brutal cu Uniunea Europeana daca nu se va ajunge la un acord pana la finalul lui octombrie, chiar daca acesta…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- May a declarat ca va stabili un calendar pentru procesul de alegere al viitorului lider conservator odata ce se va supune din nou la vot in Parlamentul de la Londra acordul privind Brexitul, lucru asteptat sa se intample la inceputul lunii iunie. Candidatul care va castiga scrutinul intern al partidului…

- Starea de incertitudine persista in Uniunea Europeana si in Marea Britanie din cauza Brexit, in contextul in care Guvernul Theresa May este in impas asupra modului in care se va derula iesirea din Blocul comunitar potrivit mediafax Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a admis recent…