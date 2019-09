Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in trimestrul doi din 2019, in timp ce rata somajului a crescut usor, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), scrie BBC. Câştigurile totale, excluzând bonusurile, au crescut în ritm anual…

- Economia britanica s-a contractat in trimestrul doi din acest an cu 0,2%, comparativ cu precedentele trei luni - cea mai slaba performanta incepand din 2012 - a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS). În condițiile în care analiştii se aşteptau la o stagnare,…

- Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,6% in perioada martie - mai 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Este cel mai rapid ritm de crestere a salariilor din 2008 pana in prezent. Incluzand bonusurile, salariile au crescut cu 3,4% in perioada martie - mai 2019,…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada martie - mai 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters. Castigurile totale, excluzand bonusurile,…

- Rata somajului in Grecia a scazut la 17,6% in aprilie, de la 18,2% luna precedenta, arata datele preliminare publicate joi de Institutul elen de Statistica (Elstat), scrie agerpres.ro.Este cel mai scazut nivel al ratei somajului din iunie 2011.

- Rata somajului a scazut in mai la 3,9%, date ajustate sezonier, cu 0,1 puncte procentuale (p.p.) mai putin fata de luna precedenta, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).In aprilie, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost 4%, date ajustate sezonier,…

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,3% in mai, in scadere de la 6,4% luna precedenta si 6,9% in perioada similara din 2018, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Pensia medie reala este calculata ca raport intre pensia nominala si indicele preturilor de consum. Cresterea preturilor de consum a fost deci mai mare decat cresterile de pensii. Institutul National de Statistica mai arata ca in primul trimestru al anului numarul mediu de pensionari a fost de 5.180.000,…