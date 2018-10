Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Caliman, un roman de 32 de ani din Marea Britanie, a fost condamnat la inchisoare pe viața. El și-a ucis soția, in luna mai a acestui an. Ceea ce i-a surprins pe anchetatori a fost faptul ca barbatul a filmat-o pe nefericita femeie inainte de a-i aplica 12 lovituri de cuțit. Acestea au fost […]…

- A murit Ion Ficior. Ioan Ficior era internat la spitalul Penitenciarului Jilava. Pe 29 martie 2017, Ioan Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de temnița, facandu-se vinovat de moartea a 103 deținuți inchiși in lagarul de munca de la Periprava, unde a fost comandant. A fost obligat și la plata…

- Jennie Cameron, in varsta de 32 de ani, din Dundee, Marea Britanie, a primit vestea devastatoare a bolii sale in iulie. Deși și-a dorit cu disperare sa se casatoreasca cu Francis Yule, 32 de ani, scrie Daily Record, femeia a murit chiar in ziua nunții ei. „Jennie era mult mai puternica decat mine in…

- Este ancheta la Penitenciarul din Targu Jiu dupa ce un deținut condamnat pentru viol a murit in timp ce iși executa pedeapsa in unitatea de detenție. Iulian Dinescu de 44 de ani a murit dupa ce i s-a facut rau și a cazut din picioare. Acesta se afla in spatele gratiilor inca din anul 2013, fiind condamnat…

- Stephen-Alan Nicholson, in varsta de 24 de ani, a fost luat in vizorul autoritaților din Marea Britanie, dupa ce un copil in varsta de 13 ani a fost ucis cu sange rece. Oamenii legii au decis arestarea acestuia, dupa ce barbatul a refuzat sa le ofere parola contului personal de Facebook, pentru a…

- Doi copii din Marea Britanie au supravietuit singuri pentru doua zile, fara mancare sau apa, dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident soldat cu moartea mamei lor, potrivit The...

- Fostul judecator Stan Mustata a murit in inchisoare, in urma unui infarct. Magistratul era incarcerat de peste doi ani, suferea de cancer si avea probleme cu rinichii. In 2016, Stan Mustata a fost condamnat definitiv la opt ani si sase luni de inchisoare de magistratii instantei supreme, dupa ce a fost…