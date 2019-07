Stiri pe aceeasi tema

- Liberal Democratii din Marea Britanie au ales-o pe Jo Swinson dreptul noul lider al partidului luni, conform news.ro.Swinson, in varsta de 39 de ani, a obtinut aproximativ 48.000 de voturi, invingandu-l pe Ed Davey, care a obtinut 28.000 de voturi din voturile membrilor de partid. Swinson…

- Boris Johnson, candidat la functia de premier al Marii Britanii, va propune Uniunii Europene un acord de liber-schimb post-Brexit si, daca acesta va fi respins, atunci Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, pe 31 octombrie, a declarat marti seful de campanie al acestuia, Iain Duncan Smith, transmite…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru succesiunea Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, in cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, informeaza dpa si Reuters. Anuntul a fost facut luni seara de grupul…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Europarlamentare 2019. Partidul Conservator al premierului Theresa May a cazut pe locul al patrulea într-un sondaj privind intentiile de vot pentru alegerile europene, cu mult în urma noului partid Brexit al lui Nigel Farage, care se bucura de mai

