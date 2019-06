Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane spitalizate au murit in Marea Britanie in urma unei infectii cu listeria, legate de consumul unor sandvisuri preambalate, a declarat vineri directia de sanatate publica Public Health England (PHE), citata de AFP.

- Tratament inovativ pentru bolnavii de Parkinson. Persoanele din Brașov care sufera de aceasta boala pot fi tratate in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența cu ajutorul unei terapii denumite Duodopa – un gel cu administrare intestinala continua, utlizat doar in formele avansate ale bolii. Practic…

- Peste 1.000 de infecții nosocomiale au fost raportate in primele 4 luni ale anului 2019 de catre 69 spitale din intreaga țara, potrivit unui raport al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, in condițiile in care in Romania ...

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iunie 2019 a fost initiat urmatorul…

- Direcția de Sanatate Publica Mehedinți a anuntat ca, in secția ATI a Spitalului Judetean de Urgența Drobeta Turnu Severin, la finalul lunii aprilie 2019 au fost inregistrate 4 cazuri de infecții nosocomiale cu Acinetobacter, unul dintre acestea fiind purtator la ...

- Bilanțul gripei in Argeș! 143 de cazuri confirmate, dintre care 76 la copii. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș transmite printr-un comunicat de presa bilanțului sezonului gripal 2018 – 2019 la nivelul județului. Pana in prezent au fost confirmate 143 de cazuri de gripa din care: 111 cu virus…

- Directia de Asistenta Sociala (DAS) Oradea atentioneaza ca persoanele decedate din familie, care nu sunt inmormantate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda de 2.500 de lei, in conditiile in care in ultima perioada au fost trei cazuri in care apartinatorii si-au abandonat defunctii.…

- NUMAR IN CRESTERE… 250 de cazuri de infectii nosocomiale au fost inregistrate, anul trecut, in spitalele din judetul Vaslui, 180 dintre ele din cauza digestiva, arata un raport al Directiei de Sanatate Publica Vaslui. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui,…