Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a acuzat UE cAƒ ar cAƒuta sAƒ aEzpedepseascAƒaE Regatul Unit pentru cAƒ a decis sAƒ o pAƒrAƒseascAƒ, fAƒcA¢nd o paralelAƒ cu Uniunea SovieticAƒ care-E™i A®mpiedica cetAƒE›enii sAƒ o pAƒrAƒseascAƒ.

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a acuzat UE ca ar cauta sa „pedepseasca” Regatul Unit pentru ca a decis sa o paraseasca, facand o paralela cu Uniunea Sovietica care-și impiedica cetațenii sa o paraseasca.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a avertizat Rusia ca va suporta consecintele pentru actiunile sale de a intimida Marea Britanie si daca va continua sa ignore regulile internationale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a cerut Uniunii Europene sa participe in mod serios la negocierile cu Regatul Unit privind Brexitul si „sa nu confunde politetea britanica cu o slabiciune”, scrie Politico.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat marți ca Uniunea Europeana trebuie sa iși schimbe tacticile in ceea ce privește negocierile pentru Brexit, pentru a evita ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat marti ca Uniunea Europeana trebuie sa isi schimbe tacticile in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit, pentru a evita iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza The Guardian.

- Fostul sef al diplomatiei britanice, William Hague, anticipeaza intr-un articol publicat in The Daily Telegraph ca Emmanuel Macron va continua sa mentina o "linie dura" in negocierile pentru Brexit, comparandu-l cu Charles de Gaulle, care a blocat aderarea Marii Britanii la Piata Comuna, in anii…