Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt va cere joi membrilor NATO sa faca mai mult pentru a combate incercarile de atacuri cibernetice din partea Rusiei si va anunta ca a sprijinit 16 state membre sa faca fata unor amenintari de acest tip, transmite AFP. "Estimam ca serviciile de informatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a simplificat, miercuri, acordarea nationalitatii ruse locuitorilor din regiunile separatiste ale Ucrainei, luand ca pretext Romania. Putin a declarat ca decizia sa de a facilita obținerea cetațeniei ruse de catre locuitorii regiunilor din estul Ucrainei controlate de…

- Rusia a dispus plasarea in misiune a navelor de atac si a sistemelor de rachete de pe litoralul Marii Negre, din cauza exercitiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfasurat inclusiv in apele teritoriale ale Romaniei.Centrul pentru Reactie Rapida si Posibile Urgente al Flotei…

- Agentia preia o declaratie facuta de Grusko pentru TASS: "Nu exista dovezi ca Rusia a incalcat, asa cum se spune, Tratatul INF si nu ni s-au prezentat astfel de dovezi, in ciuda apelurilor noastre insistente catre Statele Unite sa furnizeze fapte".Miercuri, secretarul general al NATO, Jens…

- "Nu vrem o noua cursa a inarmarii. Nu vrem un nou Razboi Rece. Dar nu trebuie sa fim naivi", a declarat Jens Stoltenberg, pledand pentru masuri in scopul descurajarii activitatilor militare ruse. Jens Stoltenberg a evidentiat importanta Aliantei Nord-Atlantice in mentinerea pacii in perioada post-belica.…

- Succesul electoral al novicelui in politica, actorul de televiziune Volodimir Zelenski este primit cu speranta la Moscova, nu dor pentru ca acesta se pronunta pentru un dialog cu Rusia si pentru ca-i impartaseste codurile cultural, scrie AFP.

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters. Masura ii vizeaza pe cei care au avut…

- Parlamentul European va supune astazi la vot un proiect de rezolutie privind Rusia, care sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa ia in considerea impunerea unor noi sanctiuni Moscovei, in cazul in care aceasta va continua sa incalce dreptul international, informeaza Legislativul UE, citat de Mediafax.…