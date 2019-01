Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MAE, George Ciamba a avut vineri o convorbire telefonica cu Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic. "Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor…

- „Incet-incet, politicienii britanici incep sa ințeleaga ca poporul le-a livrat un mandat imposibil de pus in practica. Rezultat in urma deciziei catastrofale a lui David Cameron de a iniția un referendum pentru a bluffa in fața membrilor eurosceptici din propriul partid și rezultatul pe muchie de…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- Ministrul de finante si vicecancelar german Olaf Scholz a declarat marti ca este "o zi amara pentru Europa" dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul negociat cu Bruxellesul privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre…

- Cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) vor veghea ca Marea Britanie sa respecte regulile UE in materie de comert si concurenta, in relatiile ei cu aceste tari dupa Brexit, a declarat marti comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, intr-un interviu pentru AFP. Vestager a declarat…

- Conducerea celei mai aglomerate gari din Marea Britanie a angajat un uliu pentru a speria porumbeii dupa un val de sesizari primite din partea pasagerilor, relateaza joi Press Association. In gara aflata sub administrarea companiei Network Rail exista isi desfasoara activitatea douazeci…

- Alpinistul Alain Robert, care urca pe zgarie-nori din lumea intreaga, a escaladat Heron Tower din Londra cu mainile goale si fara coarda de sustinere. Barbatul in varsta de 56 de ani a ajuns in varful cladirii de 202 metri inaltime, cunoscuta in prezent sub denumirea Salesforce Tower, in aproximativ…

- Brexitul sperie companii mari si mici deopotriva. Cateva grupuri internationale, precum Panasonic, si-au anuntat deja planurile de mutare a sediilor sau a productiei din Marea Britanie in UE. Pierderea companiilor mari inseamna pierderea unor locuri de munca si a unor venituri din taxe semnificative.…