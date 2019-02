Un nou record a fost stabilit pentru cea mai calduroasa zi de februarie din istoria inregistrarilor meteorologice din Marea Britanie, relateaza luni Press Association. Valoarea indicata de termometre a ajuns luni la 20,3 grade Celsius in Trawsgoed din Ceredigion (vestul Tarii Galilor), fiind doborat astfel recordul precedent, de 19,7 grade Celsius, inregistrat in Greenwich in 1998. Meteorologii au declarat ca aceasta este prima oara cand temperatura a depasit 20 de grade Celsius in timpul iernii. ''A atins 20,3 grade Celsius in Trawsgoed, Ceredigion, devenind cea mai calduroasa zi de februarie…