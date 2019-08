Marea Britanie: Cea mai mare parte a scoţienilor ar vota pentru independenţă Sondajul, prima ancheta sociologica de amploare pe acest subiect dupa martie 2017, arata ca 46% dintre cei 1.019 scotieni chestionati ar vota pentru independenta si 43% impotriva acesteia.



Daca nu sunt luate in considerare persoanele care nu ar merge la vot si cele care au raspuns ca nu stiu cum ar vota, atunci proportia celor favorabili independentei Scotiei ar spori la 52%, iar a celor care sunt impotriva la 48%.



''In urma vizitei premierului Boris Johnson la Edinburgh, saptamana trecuta, am efectuat un sondaj in randul scotienilor pentru a masura sprijinul pentru un al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Ceea ce dorim este sa spunem absolut clar ca 'plasa de siguranta' nu este buna, este moarta, trebuie sa se renunte la ea. Dar exista perspective pentru a finaliza un nou acord. Ceea ce vrem este sa construim un nou parteneriat cu toate lucrurile care conteaza pentru noi - cooperare privind apararea,…

- Legislativul comunitar a reafirmat posibilitatea de a modifica declaratia politica atasata acordului de retragere acceptat de Londra, dar nu si acordul in sine. Boris Johnson si-a reiterat in mai multe randuri intentia de a pune in aplicare Brexit-ul la 31 octombrie, data tinta fixata dupa doua amanari,…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Fostul ministrul de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit,…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- ''In ceea ce priveste dezbaterile, el este un las. Este extrem de lipsit de respect sa spui ca nu o sa apari in nicio confruntare directa in doua saptamani, cand membrii partidului te-ar putea vedea inainte ca ei sa te voteze. Oamenii trebuie sa stie ce vei face si tu trebuie sa raspunzi acelor intrebari.…

- Ministrul de interne britanic Sajid Javid, unul dintre candidatii la presedintia Partidului Conservator si implicit la sefia guvernului, dupa demisia Theresei May, a declarat luni ca daca ar fi prim-ministru ar urmari obtinerea unui acord privind iesirea din Uniunea Europeana si ar propune ca Londra…

- Odata cu demisia Theresei May de la șefia Executivului de la Londra, Stugeon a spus ca referendumul trebuie organizat “in cateva zile” dupa plecarea acesteia. Anterior, premierul scotian declarase ca un nou referendum pe tema independentei este necesar sa organizeze, inaintea incheierii legislaturii…