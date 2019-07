Stiri pe aceeasi tema

- Echipele feminina si masculina de rugby in VII ale Marii Britanii s-au calificat, duminica, la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo, dupa ce selectionatele Angliei au castigat turneele de calificare de la Kazan, respectiv Colomiers, transmite AFP.

- Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emirul Dubaiului, a dat-o in judecata pe Printesa Haya, soția sa care l-a prasit și a fugit la Londra impreuna cu copiii cuplului. Seicul a deschis procesul impotriva fostei sale in Londra, in sectiunea dedicata familiei de la Curtea Suprema iar urmatoarea audiere…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump erau invitati la ceai, luni dupa-amiaza, la resedinta printului Charles si sotiei sale Camilla, in centrul Londrei, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro. Invitatia la un ceai - in privat - reprezinta o rara ocazie ca Charles,…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit l-a primit luni la Palatul Buckingham pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Presedintele american si sotia sa, Melania, au sosit la palat cu elicopterul si au aterizat in gradina din spate. Inainte…

- Donald și Melania Trump sunt așteptați, luni dimineața, sa ajunga in Marea Britanie pentru a incepe o vizita de stat extrem de controversata care are loc intr-o perioada in care Regatul Unit se confrunta cu probleme politice. Președintele american Donald Trump va sosi in Marea Britanie in dimineața…

- Jordan Adlard Rogers, un asistent social in varsta de 31 de ani cu mari probleme financiare, a aflat ca e bogat dupa ce un test ADN a aratat ca este fiul nelegitim al aristocratului care detinuse unul dintre cele mai ravnite domenii din Marea Britanie. Astfel, s-a mutat pe domeniul pe domeniul Penrose…

- Este de asteptat sa fie invitate capete încoronate sa i se alature presedintelui american Donald Trump la un banchet de stat somptuos, dat în cinstea sa. În mod traditional, în seara primei zile a unei vizite de stat, monarhul, presedintele sau premierul afat în vizita…