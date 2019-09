Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters.



Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi 'pentru' si 299 'impotriva' in a treia si ultima lectura.



Actul normativ va ajunge acum in Camera Lorzilor, unde urmeaza sa fie dezbatut probabil timp de mai multe zile.



Premierul Boris Johnson a reactionat imediat si a spus ca actul normativ pune…