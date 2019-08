Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca a efectuat masuratori cu privire la calitatea aerului dupa explozia unei rachete cu incarcatura nucleara in Rusia.

- Guvernul britanic condus de prim-ministrul Boris Johnson a indicat luni ca doreste sa puna capat 'imediat' liberei circulatii a cetatenilor Uniunii Europene in situatia unui Brexit fara acord la 31 octombrie, transmit agentiile France Presse si Press Association. Fostul prim-ministru…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a discutat luni despre Brexit si Iran cu consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, aflat in vizita la Londra, si apoi a avut o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, relateaza AFP potrivit Agerpres. Marea Britanie…

- Utilizand supravegherea genomica pentru a urmari raspandirea formei de malarie rezistente la medicamente, oamenii de stiinta au descoperit ca tulpina, cunoscuta sub numele de KEL1/PLA1, a evoluat si a suferit noi mutatii genetice care o fac si mai rezistenta la tratament. "Am descoperit ca…

- Sute de pasageri ai unui tren au ramas blocati in sudul Marii Britanii din cauza unei alunecari de teren, iar un elicopter militar a intervenit dupa ce un rau a iesit din matca in urma ploilor torentiale ce au provocat probleme in mai multe regiuni, informeaza vineri Press Association. …

- Unul din trei elevi de scoala primara din Marea Britanie nu doarme suficient, ceea ce reprezinta un risc pentru aparitia obezitatii, avertizeaza expertii, potrivit unui sondaj preluat duminica de Press Association. Un nou sondaj realizat de British Nutrition Foundation (BNF) a ajuns la concluzia ca…

- Un test sangvin rapid, care depisteaza insuficienta cardiaca intr-un stadiu precoce, a fost dezvoltat de o echipa de cercetatori britanici, informeaza marti Press Association. Noul test, destinat pentru o utilizare viitoare in cadrul Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie (NHS), este mult…