- "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul Boris Johnson si, dupa ce l-a ascultat, i-a spus ca acordul de iesire este cel mai bun si singurul posibil pentru Uniunea Europeana", a declarat Boris Johnson. "El i-a oferit de asemenea asigurari ca executivul european este pregatit…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Termenii acordului de divort incheiat de Theresa May cu Uniunea Europeana sunt "inacceptabili", a declarat noul prim-ministru britanic Boris Johnson, transmitand un ultimatum Bruxellesului de a renegocia Brexitul sau sa se astepte la perspectiva ca Marea Britanie va parasi blocul fara niciun acord,…

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- Alegerea unui nou premier in Marea Britanie nu va modifica acordul de retragere incheiat intre Uniunea Europeana si premierul demisionar Theresa May, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de Reuters. In acelasi timp, intrebat in legatura cu angajamentul anuntat…

- Partidul Conservator va fi responsabil pentru alegerea urmatorului premier al Marii Britanii, urmand a procedura de desemnare a unui nou lider sa inceapa saptamana urmatoare. Theresa May a anunțat, vineri dimineața, ca iși va da demisia din funcția de președinte al partidului pe care il conduce de pe…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…