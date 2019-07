Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, favorit sa-i urmeze Theresei May in functia de prim-ministru, a promis sa sprijine un sistem de imigrare similar celui australian, care pune accentul pe lucratorii calificati, transmite EFE. Johnson si-a facut cunoscuta pozitia in aceasta…

- ''Daca viitorul premier este suficient de nesabuit incat sa incerce sa dea curs unui Brexit fara acord fara sa obtina consimtamantul acestei Camere, ori sa intrerupa activitatea parlamentului pentru a forta un Brexit fara acord, atunci parlamentul are mijloacele sa impiedice acest lucru'', a spus…

- Presedintele american Donald Trump profita de vizita sa in Marea Britanie pentru a forma relatii bune cu candidatii la succesiunea prim-ministrului Theresa May, relateaza marti AFP si dpa, citand surse britanice. Miliardarul republican a discutat la telefon timp de 20 de minute cu favoritul…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului, relateaza AFP. Intrebat de tabloidul britanic The…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la reuniunea Consiliului European,in care se va discuta despre Brexit. Reuniunea liderilor europeni vine la o zi dupa ce reprezentanții Camerei Comunelor au adoptat, marți, moțiunea Theresei May privind amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie. Potrivit Administratiei…