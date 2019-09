Marea Britanie: Boris Johnson, suspectat de un posibil conflict de interese

Stiri pe aceeasi tema

- ”Am impartasit multe detalii si contururile sunt de-acum foarte clare”, a declarat Raab la BBC, cu cateva ore inaintea unei intalniri intre premierul Boris Johnson, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si negociatorul-sef al Brexitului din partea UE Michel Barnier. ”Cred ca este…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat luni seara ca nu va cere "o noua amanare" a Brexitului, in pofida unei legi adoptate in acest sens de parlament, relateaza AFP. "Nu voi cere o noua amanare" a datei iesirii din UE, prevazuta pentru 31 octombrie, le-a spus Boris Johnson deputatilor,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca nu ia in calcul demisia, informeaza Reuters. ''Voi merge la Bruxelles, voi obtine un acord si ne vom asigura ca iesim (din Uniunea Europeana) la 31 octombrie, asta avem de facut'', a insistat seful executivului de la Londra. Intrebat…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis vineri o Marea Britanie 'intoarsa spre exterior' dupa Brexit, intr-o declaratie publica in ajunul summitului G7 de la Biarritz, informeaza AFP. "Mesajul meu catre liderii G7 in aceasta saptamana este: Marea Britanie pe care o conduc…

- Primul ministru britanic Boris Johnson a acceptat propunerea de a se intalni cu liderul irlandez, Leo Varadkar, pentru a discuta despre Brexit și Irlanda de Nord, a anuntat publicatia The Sunday Telegraph citand surse din Guvernul britanic, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Marea Britanie…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat Uniunea Europeana, sambata, ca trebuie sa renunte la solutia de rezerva privind Irlanda de Nord din acordul Brexitului. In caz contrar, Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, a precizat Johnson, conform Reuters.

- Uniunea Europeana nu va renegocia Acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie, i-a transmis, joi seara, Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, lui Boris Johnson, noul premier britanic, in timp ce negociatorul UE, Michel Barnier, a catalogat "inacceptabila" pozitia Londrei,…

- Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala, al caror numar l-a estimat la 500.000 numai la Londra, ar urma, in opinia sa, sa fie insotita de decizii menite a impiedica noi intrari ilegale de imigranti, pentru a se evita un "efect de bumerang". In timpul unui miting…