- Fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, favorit sa-i urmeze Theresei May in functia de prim-ministru, a promis sa sprijine un sistem de imigrare similar celui australian, care pune accentul pe lucratorii calificati, transmite EFE. Johnson si-a facut cunoscuta pozitia in aceasta…

- „Dorința mea este sa ieșim din Uniunea Europeana de Halloween, in data de 31 octombrie”, a declarat Johnson.„Modalitatea prin care ne putem face prietenii și partenerii sa ințeleaga cat de serioși suntem este sa abandonam infrangerea și negativismul și sa ne pregatim serios și cu incredere…

- Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcția de lider al Partidului Conservator și prim-ministru al Marii Britanii, a declarat luni ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana în data de 31 octombrie, cu sau fara un Acord, relateaza Mediafax citând BBC. „Dorința mea este sa…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt si fostul sef al diplomatiei Boris Johnson vor lansa sambata, la Birmingham, primul din cele 16 evenimente electorale in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului...

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt si fostul sef al diplomatiei Boris Johnson vor lansa sambata, la Birmingham, primul din cele 16 evenimente electorale in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului Conservator si sef al guvernului britanic, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Johnson…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Prima faza oficiala a cursei pentru inlocuirea Theresei May din postul de presedinte al Partidului Conservator si, implicit, din functia de prim-ministru al Regatului Unit incepe luni, cand trebuie inregistrate oficial toate candidaturile intre orele intre orele 09:00 GMT si 16:00 GMT, transmite dpa.…

- Cea mai probabila optiune pentru inlocuirea Theresei May la sefia Partidului Conservator pare a fi Boris Johnson, dar Brexitul s-ar putea dovedi la fel de fatal pentru el ca si in cazul lui May.