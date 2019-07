Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcția de premier britanic, a refuzat sa menționeze daca își va prezenta demisia în cazul în care Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana, actuala data limita privind ieșirea din Blocul comunitar, relateaza Mediafax citând site-ul…

- Boris Johnson, favorit în cursa pentru succesiunea premiului britanic Theresa May, a exclus, miercuri, participarea populistului Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, la negocierile privind ieșirea din UE, potrivit Le Figaro, citat de Rador. Marele câștigator al alegerilor europene…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- Conform cotidianului The Guardian, un vecin a sunat la politie in noaptea de joi spre vineri spunand ca a auzit o cearta cu urlete si usi trantite la domiciliul lui Johnson si al partenerei sale Carrie Symonds, in sudul Londrei. Carrie Symonds a fost auzita strigand: 'Pleaca' si 'Iesi din apartamentul…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP potrivit Agerpres. Confruntarea,…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP. Confruntarea, pe alocuri in forta, a…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- 'Ma voi prezenta ca viitor sef al conservatorilor si prim-ministru al tarii noastre mari', a declarat Sajid Javid intr-o postare pe Twitter. 'Trebuie sa restabilim increderea, sa cream unitate si noi oportunitati in Marea Britanie', a continuat el. Pentru a face aceasta, el vrea 'mai intai si inainte…