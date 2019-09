Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat luni seara ca nu va cere "o noua amanare" a Brexitului, in pofida unei legi adoptate in acest sens de parlament, relateaza AFP.



"Nu voi cere o noua amanare" a datei iesirii din UE, prevazuta pentru 31 octombrie, le-a spus Boris Johnson deputatilor, in timp ce legea votata de parlament care il obliga sa solicite Uniunii Europene o noua amanare de trei luni a intrat in vigoare luni.



Alegerile sunt singura cale de a depasi impasul legat de Brexit, a afirmat el in parlament inaintea unui vot privind organizarea de alegeri anticipate.AGERPRES/(AS…