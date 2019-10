Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta extindere 'ii va permite Marii Britanii sa-si clarifice pozitia si Parlamentului European sa-si exercite rolul', a declarat Sassoli. El a mentionat ca solicitarea guvernului britanic de extindere a termenului pentru retragere pana la 31 ianuarie 'ramane pe masa'. Parlamentului European…

- Germania vrea sa lupte pana la final pentru un acord de Brexit, in cooperare cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, citat de dpam scrie Agerpres. Toate cele 27 de state care vor ramane in UE vor lupta pana in ultima zi pentru a se asigura…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reluat marti, la New York, apelul la organizarea de alegeri anticipate in tara sa, dupa ce Tribunalului Suprem a hotarat ca suspendarea parlamentului de catre seful guvernului de la Londra a fost ilegala, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Lucrul evident care…

- Constructorii auto din blocul comunitar dau avertizari cu privire la pierderile in valoare de miliarde de euro ce vor aparea in conditiile unui Brexit fara acord, opririle de productie urmand sa coste 50.000 de lire sterline pe minut numai in Marea Britanie, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Marea…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca nu ia in calcul demisia, informeaza Reuters. ''Voi merge la Bruxelles, voi obtine un acord si ne vom asigura ca iesim (din Uniunea Europeana) la 31 octombrie, asta avem de facut'', a insistat seful executivului de la Londra. Intrebat…

- Boris Johnson a anunțat ca va cere organizarea de alegeri anticipate in Marea Britanie, la o data anterioara zilei de 31 octombrie, atunci cand Regatul Unit ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana. Deși se vorba de mai multe zile de posibilitatea organizarii de alegeri, anunțul oficial privind demararea…

- "In prezent, scenariul central privind Brexitul este cel al unuia fara acord (no-deal)", a indicat miercuri presedintia franceza, in ajunul unei intalniri intre presedintele Emmanuel Macron si premierul britanic Boris Johnson la Paris, potrivit AFP."Exista o fermitate europeana asupra principiilor",…

- Boris Johnson a promis sa scoata Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, indiferent daca reuseste sau nu sa obtina un acord de Brexit cu Bruxellesul, in pofida faptului ca multi parlamentari se opun unei iesiri fara acord. Un sondaj de opinie arata ca 54% dintre respondenti au raspuns ca sunt de acord…