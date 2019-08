Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face stocuri de produse de prima necesitate. Conform rezultatelor aceleiasi anchete, 800.000 de persoane au cheltuit chiar 1.000 de lire suplimentar…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, sambata, ca un Brexit fara acord va afecta Marea Britanie mai mult decat restul Europei indiferent de ceea ce pretinde Guvernul lui Boris Johnson. "Daca se va ajunge la un Brexit dur, nu este in interesul nimanui, dar cel mai mult va avea…

- Brexitul fara acord va dauna Marii Britanii mai mult decât restului Europei, indiferent cât pretinde guvernul premierului Boris Johnson ca nu va fi asa, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în remarci publicate sâmbata, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana a respins joi cererea noului premier britanic Boris Johnson de a negocia un nou acord pentru ieșirea Regatului și, fara a închide ușa discuțiilor, se pregatește pentru un divorț fara acord, scrie AFP.Șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a transmis din nou lui…

- Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcția de lider al Partidului Conservator și prim-ministru al Marii Britanii, a declarat luni ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana în data de 31 octombrie, cu sau fara un Acord, relateaza Mediafax citând BBC. „Dorința mea este sa…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un

- Demisia premierului Theresa May deschide drumul unei competiții haotice pentru conducerea Partidului Conservator și amplifica probabilitatea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, comenteaza cotidianul Financial Times. Theresa May a renunțat, în lacrimi, la efortul…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…