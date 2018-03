Stiri pe aceeasi tema

- Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a…

- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj lui Vladimir Putin dupa realegerea in functie de presedinte al Rusiei. "Pe aceasta cale, țin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și…

- V-ați imaginat macar pentru o clipa ce reacție ar fi avut autoritațile intr-o Romanie condusa de PSD și de Liviu Dragnea in problema tentativei de asasinat a spionului rus Sergei Skripal? Haideți, va rog eu frumos sa meditați asupra acestui subiect cateva minute. E o desfatare.

- Uniunea Europeana si-a exprimat „solidaritatea totala” fata de Regatul Unit in investigatia privind otravirea fostului spion rus, Sergei Skripal si a fiicei sale in Salisbury, scrie BBC.In cadrul unui comunicat, Consiliul pentru afaceri externe al UE condamna „actul ilegal si iresponsabil”…

- Nepoata lui Sergei Skripal, crede ca ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost soacra sa - ofiter cu grad inalt in securitatea rusa.

- O otrava din era sovietica (anii '70) numita Novichok a fost folosita pentru o incercare de asasinare a unui fost spion rus pe nume Sergei Skripal de 66 de ani si a fiicei sale, Yulia, in varsta de 33 de ani, conform declaratiilor lui Theresa...

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, in cadrul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, ca Londra suspenda toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit in drum spre spital, dupa ce ar fi sarit in gol de la etajul al treilea al blocului in care locuia. Timișoreanul ar fi recurs la acest gest dupa ce s-ar fi certat cu soția. Tragedia s-a petrecut marți seara, pe strada Grigore T. Popa, din nordul Timișoarei.…

- Rusia are termen pana la noapte sa gaseasca o explicație pentru faptul ca un gaz neurotoxic produs de ruși a fost folosit in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Premierul Theresa May a declarat, luni, ca este “foarte probabil” ca…

- Televiziunea de stat din Rusia avertizeaza "tradatorii” sa nu se stabileasca in Anglia. "Nu alegeti Anglia ca sa locuiti acolo. Oricare ar fi motivele, daca sunteti un tradator profesionist al tarii sau doar va detestati tara in timpul liber, repet, nu conteaza, nu va mutati in Anglia”, a spus prezentatorul…

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie News.ro, citand BBC.

- Oamenii de știința militari ai guvernului britanic inca incearca sa identifice cu precizie substanța misterioasa cu care au fost otraviți fostul spion rus Sergey Skripal și fiica sa, in localitatea Salisbury, din Marea Britanie.

- Anglia se poate retrage de la Campionatul Mondial Rusia 2018, in cazul in care Kremlinul va fi gasit responsabil pentru presupusa tentativa de asasinare a unui fost spion rus. Sergei Skripal (66 de ani), un fost spion rus refugiat in Marea Britanie, și fiica acestuia se afla in stare critica dupa ce…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.436 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Un fost spion rus stabilit in orasul britanic Salisbury si fiica lui au fost internati in stare critica dupa ce au fost contaminati cu o substanta toxica necunoscuta. La spital au ajuns si doi politisti si un membru al echipelor de interventie care au participat la ancheta.

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Au fost focuri de arma vineri dupa amiaza in Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini inmatriculate in Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor, ba mai mult, a incercat sa fuga izbind intentionat cu masina sa autoturismul oamenilor legii, potrivit…

- Noaptea trecuta a fost una fatidica pentru doi barbați de 34 și 39 de ani: trupurile acestora au fost gaite carbonizate dupa ce o casa din localitatea Ciocârlia a luat foc! Echipele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele doua victime, locuința fiind…

- Sky este cel mai mare operator de televiziune cu plata din Europa. Comcast ofera 22,1 miliarde de lire sterline (29,50 miliarde de dolari) pentru Sky. Oferta evalueaza o actiune Sky la 12,50 lire sterline, o prima de 16% fata de oferta facuta de grupul media 21st Century Fox, detinut de magnatul…

- Doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata, unde isi efectuau serviciul, a informat marti Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precizand ca la...

- Doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata, unde isi efectuau serviciul, a informat marti Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precizand ca la ora 7,00 a fost sesizata Sectia 17 Politie. Conform DGPMB, citat de Agerpres.ro, la fata locului s a deplasat echipa…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, informeaza site-ul publicatiei The Telegraph si al postului Sky News. In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise în Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile în UE, în urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, informeaza site-ul publicatiei The Telegraph si al postului Sky News,

- O tanara din Motru a fost batuta de iubit pentru ca și-a gasit un loc de munca in alt oraș. De furia barbatului nu a scapat nici bunica fetei de 19 ani care a fost snopita in bataie, sub privirile vecinilor. Halucinant este ca nimeni nu a intervenit sa opreasca violențele. Casian Durdan, autorul agresiunii,…

- Femeie in varsta de 60 de ani și-a reclamat la poliție propria fiica, in varsta de 35 de ani, din Targu Jiu, pentru fals. Victima susține ca fiica sa a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.Ulterior,…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- O tânara de 26 de ani din Marea Britanie a fost retinuta de Politie dupa ce a lasat un biletel în parbrizul unei ambulante parcate chiar în fata locuintei sale din orasul Stoke on Trent.

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- INFORMATIE DE PRESA privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 15 februarie 2018 I. PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu…

- Autoritatile britanice nu colaboreaza cu procurorii DIICOT in ancheta privind dosarul Sky News, iar doi inculpati romani doresc sa isi recunoasca vinovatia, a declarat marti seful DIICOT, Daniel Horodniceanu.La prezentarea activitatii DIICOT pe anul 2017, Daniel Horodniceanu a fost intrebat…

- Angajatii Inspectoratului Centru al Directie de Politie mun. Chisinau au identificat proprietarul banilor pierduti, pe 31 ianuarie, in adiacentul Intreprinderii Municipale "Piața Centrala" din capitala. {{269098}}Este vorba despre un barbat de 64 ani, locuitor al capitalei. Acesta a adus multumiri politistilor…

- Candidatii inscrisi la concursurile organizate de IPJ Calarasi in vederea ocuparii cu personal recrutat din sursa externa prin incadrare directa sau reincadrare, vor sustine evaluarea psihologica in perioada de 1-3 februarie.

- „Ma numesc Rares Andrei, am aproape sapte ani si sunt un luptator“, isi incepe baiețelul scrisoarea prin care isi prezinta starea de sanatate si dorinta de a avea o viata mai buna. Rares s-a nascut prematur avand greutatea de doar 1 kilogram si 350 de grame. Acum baiatul a ajuns la 28 kilograme,…

- Nou caz de violența este investigat de Poliție, dupa ce un elev ar fi fost batut de invațatoare la o școala din Calan, județul Hunedoara. Agresiunea ar fi avut loc in timpul orei. Baiatul de 10 ani s-a dus la Poliție, unde a reclamat ca ar fi fost batut de invațatoare la școala din Calan, la care invața.…

- Un barbat de 37 de ani, din Pestisani, a fost retinut, miercuri seara, de politie dupa ce a intrat in curtea liceului din localitate si a agresat un elev care a aruncat cu bulgari de zapada in fiica lui

- Polițiștii din cadrul IPJ Argeș au anunțat ca a fost gasita Diana-Yasemin Susamiș-Barcanescu. Adolescenta din Pitești era cautata de șase luni, dupa ce a fost data disparuta de bunica ei. Tanara din Pitești, care a disparut de acasa in urma cu jumatate de an, a fost gasita in București. „Politistii…

- Un barbat din Marea Britanie a recunoscut ca si-a strangulat fiica si apoi a încercat sa îsi ucida si fosta sotie. Richard Kray a omorât-o pe fiica sa Olivia în vârsta de 19 ani, prin strangulare, si a încercat sa o omoare prin aceeasi metoda pe fosta sa…

- Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, a decis sa vanda subsidiara din Romania catre Argo Capital Management, parte de fondului britanic de investitii Argo. Consiliul de administratie al Leumi a semnat astazi un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, luni, la Sectia 17 Politie din Capitala, in cadrul masurii controlului judiciar dispusa de instanta, unde a declarat ca cei 5.000 de euro gasiti asupra sa la momentul audierii ii avea intr-un rucsac, pe care l-a predat anchetatorilor.