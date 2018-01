Stiri pe aceeasi tema

- Avem unii dintre cei mai buni si mai numerosi programatori IT din lume, dar ne lipseste un sistem de identificare faciala cu ajutorul caruia sa putem identifica infractorii. Astfel, prinderea raufacatorilor se face cu ajutorul vigilentei cetatenilor, asa cum s-a intamplat in cazul femeii care a fost…

- Statele membre ale ONU trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea unor largi miscari de imigranti, atrage atentia secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, intr-un raport facut public, potrivit AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Exista o nevoie urgenta pentru…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Olanda spera sa construiasca cel mai mare parc eolian offshore pana in 2027, impreuna cu o insula artificiala de aproximativ 6 km patrati care ar susține echipamentele ce vor permite fermei sa genereze 30 de gigawați putere. Potrivit The Guardian, ferma va fi amplasata pe Dogger Bank, un loc batut de…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Citeste si: Un fost consilier prezidential da ALARMA: 'Daca incepe RAZBOIUL cu Rusia, va incepe pe teritoriul nostru...' Studiul…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca vor fi adoptate masurile pentru mentinerea nivelului salariilor pentru angajatii din IT. Acestea ar fi scazut de la 1 ianuarie 2018, urmare a modificarilor la Codul fiscal prevazute in textul OUG 79. "Astazi vom adopta…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, potrivit Agerpres.

- Aproximativ 50 de familii din judetul Olt vor trebuie sa dea inapoi banii incasati cu titlu de alocatii de stat pentru copii. Si asta intrucat au beneficiat in mod nejustificat de acest drept atat in tara, cat si in strainatate, scrie gazetaoltului.ro. Inspectorii Agentiei Judetene pentru…

- Aproximativ 50 de familii din judetul Olt vor trebuie sa dea inapoi banii incasati cu titlu de alocatii de stat pentru copii. Si asta intrucat au beneficiat in mod nejustificat de acest drept atat in tara, cat si in strainatate, scrie gazetaoltului.ro. Inspectorii Agentiei Judetene pentru…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, potrivit un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). Majoritatea au plecat in state din vestul Europei: Germania, Marea Britanie si Franta. “Intr-o declaratie recenta a Societatii Nationale de Medicina de Familie…

- Marea Britanie trebuie sa obțina cat mai repede un acord in privința unei perioade de tranziție post-Brexit pentru a evita grave repercusiuni asupra economiei, avertizeaza joi Comisia pentru controlul Trezoreriei a Camerei Comunelor, relateaza AFP.

- Marea Britanie si aliatii NATO trebuie sa apere cablurile subacvatice impotriva unui potential atac al marinei din Rusia care ar putea opri tranzactii de trilioane de dolari, a avertizat seful Statului Major a armatei britanice, informeaza Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat joi un apel la 'unitate' pentru depasirea diviziunilor care se manifesta, pe de o parte, intre tarile din estul si din vestul Uniunii Europene in chestiunea migratiei si, pe de alta parte, intre tarile din nordul si sudul blocului comunitar…

- Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summitului Consiliului European, trecerea negocierilor cu Marea Britanie pe tema Brexit la etapa viitoarelor relatii bilaterale, insa avansarea discutiilor ar putea genera disensiuni intre statele UE. Negocierile propriu-zise pe tema…

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barnier.

- Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate, informeaza news.ro.In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de centimetri a dus la blocarea unor drumuri, la locuinte lipsite de…

- Organizația Mondiala a Sanatații susține, intr-un raport recent, ca produsele medicale contrafacute și de calitate inferioara reprezinta 10% din piața farmaceutica din aceste țari. Medicamentele contrafacute reprezinta o amenințare tot mai mare, in contextul in care creșterea comerțului farmaceutic,…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a plecat la Londra, Marea Britanie, unde va avea o intilnire cu reprezentanții Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), noteaza NOI.md. Este prima deplasare a primariței de cind se afla in funcția de șef al capitalei. In cadrul…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui al doilea referendum referitor la iesirea din Uniunea Europeana, iar o treime considera ca situatia lor financiara se va înrautati în afara blocului comunitar, potrivit unui nou sondaj de opinie, transmite Reuters, conform news.ro. …

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului. Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de Budapesta, care…

- Marea Britanie avertizeaza asupra antivirușilor Kaspersky, dupa ce in urma cu cateva luni SUA a ordonat dezinstalarea acestora de pe toate calculatoarele instituțiilor și agențiilor de stat. Reamintim, hackerii ruși au folosit antivirușii Kaspersky pentru a sparge serverele NSA , agenția naționala de…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…

- Sondajul, publicat in jurnalul Mail on Sunday, arata ca 50% dintre personalele intervievate sunt pentru un nou vot, privind termenii finali ai acordului de iesire din UE, 34% resping organizarea unui nou referendum, iar 16% au spus ca nu stiu. Este primul sondaj de opinie important organizat…

- Produsele medicale contrafacute și medicamentele de calitate inferioara reprezinta 10% din piața farmaceutica din țarile in curs de dezvoltare, potrivit unui raport publicat marți seara de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), informeaza DPA. Aceasta agenție a ONU, al carei sediu se afla la Geneva,…

- Robotii vor prelua joburile a peste 800 de milioane de oameni pana in 2030, arata un studiu realizat pentru ONU. Cifra este ingrijoratoare in codițiile in care populația globala este estimata sa ajunga la 8,5 miliarde pana la acesl moment, scrie BUsiness Insider. Roboții și automatizarea vor provoca…

- Circa 10% din medicamente sunt contrafacute sau de calitate inferioara în tarile în curs de dezvoltare. Semnalul de alarma a fost tras de Organizația Mondiala a Sanatații, care arata, în ultimul sau raport, ca cel mai des sunt contrafacute antibioticele, contraceptivele, medicamentele…

- Parlamentul European a avertizat miercuri, intr-o scrisoare adresata negociatorului-șef al UE Michel Barnier, ca ''sunt necesare progrese suplimentare'' pentru a putea avansa in negocierile privind Brexit-ul și a atras atenția ca discuțiile chiar au ''regresat'' asupra chestiunii referitoare la Curtea…

- Tarile din Europa Centrala si de Est sunt blocate intr-o asa numita 'capcana a venitului mediu' (- o zona in care veniturile nici nu mai cresc, dar nici nu mai scad - n.r.) si au nevoie de noi strategii de crestere si investitii in infrastructura pentru a relansa cresterea, a apreciat miercuri Banca…

- Tarile din Europa Centrala si de Est s-au blocat intr-o „capcana a venitului mediu“ si au nevoie de noi strategii si infrastructuri de crestere pentru a incepe din nou, a avertizat miercuri Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

- Țarile din Europa Centrala și de Est sunt blocate intr-o așa numita "capcana a venitului mediu" (o zona in care veniturile nici nu mai cresc, dar nici nu mai scad - n.r.) și au nevoie de noi strategii de creștere și investiții in infrastructura pentru a relansa creșterea, a apreciat miercuri…

- Tarile din Europa Centrala si de Est sunt blocate intr-o asa numita "capcana a venitului mediu", o zona in care veniturile nici nu mai cresc, dar nici nu mai scad. Acestea au nevoie de noi strategii de crestere si investitii in infrastructura pentru a relansa cresterea, a apreciat miercuri…

- Tarile din Europa Centrala si de Est sunt blocate intr-o asa numita \'capcana a venitului mediu\' (- o zona in care veniturile nici nu mai cresc, dar nici nu mai scad - n.r.) si au nevoie de noi strategii de crestere si investitii in infrastructura pentru a relansa cresterea, a apreciat miercuri Banca…

- Autobuzele etajate din Londra vor circula in curand pe baza unui biocarburant special, ce va fi obținut parțial prin reciclarea zațului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze și poluarea atmosferica, informeaza independent.co.uk.

- Theresa May a anunțat ca s-a stabilit data și ora la care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana, iar in acest sens va fi votata o lege in parlamentul britanic, scrie BBC News. Legea de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi modificata astfel incat sa se specifice faptul ca vineri,…

- Premierul britanic Theresa May a numit-o joi pe parlamentara conservatoare Penny Mordaunt in functia de ministru pentru dezvoltare internationala, a doua zi dupa demisia din acest post a lui Priti Patel pe fondul unui scandal privitor la intalniri neautorizate cu oficiali israelieni, transmite dpa.…

- Premierul britanic Theresa May a numit-o joi pe parlamentara conservatoare Penny Mordaunt in funcția de ministru pentru dezvoltare internaționala, a doua zi dupa demisia din acest post a lui Priti Patel pe fondul unui scandal privitor la intalniri neautorizate cu oficiali israelieni, transmite dpa.…

- ''Am primit o scrisoare de la domnul (Mevlut) Cavusoglu (ministrul afacerilor externe turc, n.red.) prin care am fost informat ca Turcia dorește sa inceteze a mai fi un mare contributor. Va exista un dialog pe acest subiect'', a declarat Jagland. ''Turcia vrea sa redevina un contributor obișnuit…

- ''Am primit o scrisoare de la domnul Mevlut Cavusoglu (ministrul afacerilor externe turc, n.red.) prin care am fost informat ca Turcia dorește sa inceteze a mai fi un mare contributor. Va exista un dialog pe acest subiect'', a declarat Jagland.''Turcia vrea sa redevina un contributor obișnuit…

- In cel putin 44 de orase britanice testate de OMS au fost descoperite particule de funingine mai mici de 2,5 microni, despre care se presupune ca ar avea legatura cu decese premature si boli de inima.Expunerea la aceste particule, numite si PM 2,5 nu ar trebui sa depaseasca 10 micrograme…

- O statistica realizata la nivel european spune ca barbații sunt mai grași decat femeile, deși fac sport intr-o proporție mult mai mare. Datele Eurostat arata ca, in UE, 57% dintre barbati erau considerati supraponderali (avand un indice al masei corporale de 25 sau peste), in comparatie cu 44 % dintre…

- In raportari de tot felul sunt necesare informatii despre populatie. Insa datele care monitorizeaza an de an accesul la educatie ar putea fi gresite, relateaza BBC. Respectiv 350 de milioane de copii din intreaga lume nu au, de fapt, acces la educatie. Acest numar nu este deloc mic, nici macar prin…

- In modul ProPilot, volanul este ascuns in bord, scaunele sunt date automat pe spate, iar bordul se transforma intr-un OSD (On Screen Display), care nu este altceva decat un mare ecran OLED curbat. Pe acest ecran vor putea fi afisate imagini la 360 de grade din jurul masinii, captate de camerele si senzorii…

- Retelele mondiale din transport au ramas in urma cererii crescute iar tarile risca sa rateze obiectivele de dezvoltare daca este pus in pericol accesul la locuri de munca, piete si servicii medicale, au apreciat joi Banca Mondiala, Natiunile Unite si alte agentii internationale, potrivit Reuters.

- Marea Britanie va fi nevoita sa impuna un buget privind Irlanda de Nord daca pana la 6 noiembrie la Belfast nu va fi format un nou guvern in care puterile sunt imparțite (intre unioniști și naționaliști, n.r.), a anunțat miercuri ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, citat…

- Marea Britanie se confrunta cu cea mai mare amenințare terorista, susține directorul Andrew Parker. Șeful serviciului britanic de informații MI5 avertizeaza ca noi atacuri sunt inevitabile. Reprezentantul MI5 a afirmat ca, în acest an, Marea Britanie a vazut o creștere a amenințarii…

- Universitatea de Vest din Timișoara este și in acest an prezenta in topul celor mai bune universitați din țarile in curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrala, ocupand locul patru la nivel național, din cele 16 universitați romanești cuprinse in clasificare. In clasamentul general, realizat de compania…