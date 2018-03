Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, unde au fost discutate evaluarea negocierilor privind Brexit, dar si atacul cu agent neurotoxic din Marea Britanie, context in care toti liderii europeni au condamnat recentul atac din Salisbury

- Un solicitant de azil a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru viol si crima in Germania, intr-un caz care a starnit tensiuni asupra valului de migranti, scrie BBC. Hussein Khavari, care...

- Hussein Khavari, un afgan solicitant de azil, a fost condamnat, joi, de un tribunal din Germania, la inchisoare pe viata pentru violarea si uciderea Mariei Ladenburger, o studenta la Medicina in varsta de 19 ani, in octombrie 2016, anunta AFP.

- Inchisoare pe viata – aceasta este pedeapsa primita de botosaneanul Madalin Miki Lupu, banuit de dublu asasinat, dupa crimele comise in vara lui 2017. Trimis in judecata pentru omor calificat, tentativa la omor calificat si talharie calificata in cazul crimei din judetul Alba, botosaneanul si-a primit…

- Tribunalul Alba l-a condamnat, marti, la inchisoare pe viata pe un tanar originar din Botosani care, in vara anului trecut, a patruns in curtea si in casa unei familii din Alba Iulia, omorand o femeie de 80 de ani si ranindu-l grav pe fiul acesteia, cu o piatra de decor de gradina.

- Atacul rusesc cu arme chimice de la Salisbury a fost mai mult decat o crima: a fost o greseala. Rusia a demonstrat chiar si celor din Vest care mai aveau rezerve in acest sens ca este un „rogue state“ si ca ne aflam intr-un nou Razboi Rece.

- Tanarul irakian acuzat de atentatul din statia de metrou Parsons Green din Londra, care a facut 30 de raniti in septembrie anul trecut, a afirmat ca a fost "antrenat sa ucida" de catre gruparea Stat Islamic (SI), potrivit documentelor prezentate miercuri la deschiderea procesului sau, informeaza…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff, scrie nme.com.

- Tanarul a fost arestat de politie pe 30 iunie, ziua in care a avut loc concertul lui Bieber la stadionul Principality din Cardiff. Adolescentului i s-a spus ca va petrece cel putin 11 ani in inchisoare inainte de a putea fi luata in considerare eliberarea sa conditionata. Potrivit Birmingham Crown Court,…

- Munir Mohammed, solicitant de azil in Regatul Unit, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, din care va executa minimum 14 ani, iar Rowaida El Hassan, pe care o cunoscuse prin intermediul unui site matrimonial pentru musulmani, la 12 ani de inchisoare, pentru intentia de a comite un atentat terorist.

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Un tribunal din Turcia a condamnat la viața în închisoare, zilele trecute, șase jurnaliști, gasindu-i vinovati de implicare în ceea ce guvernul de la Ankara a numit o tentativa de lovitura de stat în vara anului 2016.

- O instanta britanica l-a condamnat, in lipsa, pe romanul Alexandru Sovu la 11 ani de inchisoare, pentru o frauda de 3 milioane de lire. Romanul a reusit sa fuga din Marea Britanie, inainte de a fi condamnat.

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- Un englez considerat erou dupa atacul de pe Manchester Arena, pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat pentru ca a furat bunuri de la raniti, relateaza Reuters. Christopher Parker le-a spus reporterilor ca, dupa explozie, a sarit in ajutorul unei fete si al unei femei grav ranite…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase

- Grigore Caienar din comuna Spermezeu se afla in arestul poliției, așteptand ca organele competente belgiene sa il ridice și sa il duca in Belgia, unde iși va petrece urmatorii 4 ani dupa gratii. Conform declarațiilor, evenimentul pentru care este condamnat a avut loc acum 2 ani, iar el doar a incercat…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus de asemenea…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Iulian Sicliatru a fost condamnat in anul 2015 la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu. Omul de afaceri a fugit imediat din tara, insa a fost retinut pe data de 7 ianuarie dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie.

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti s a sinucis, in noaptea de vineri spre sambata, in penitenciarul Colibasi, acolo unde ispasea o condamnare pe viata, informeaza Antena3.ro. Crima a avut loc pe 13 14 aprilie 2016, cand fratii Durleci si tatal lor i au ucis pe Laurentia Durleci, de 17 ani, concubina…

- Accident provocat de neatenție și o defecțiune la sistemul de iluminare al mașinii. Inculpatul este recidivist, fiind condamnat definitiv in 2016 intr-un dosar DIICOT. Un barbat din Baia de Arieș, in varsta de 39 de ani, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a provocat un accident rutier…

- O tânara de 33 de ani din Marea Britanie a fost condamnata la trei ani de închisoare în Egipt fiindca i-au fost descoperite analgezice în bagaj. Femeia, Laura Plummber, luase aceste medicamente cu ea pentru soțul ei care suferea de dureri de spate. Daca în…