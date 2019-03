Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de administrare a antibioticelor este de multe ori prea lunga in cazul unor infectii comune, cu simptome precum tuse si dureri de urechi, sustin expertii britanici citati miercuri de Press Association. O analiza a cazurilor in care au fost prescrise antibiotice a demonstrat ca medicii de familie…

- Un nou record a fost stabilit pentru cea mai calduroasa zi de februarie din istoria inregistrarilor meteorologice din Marea Britanie, relateaza luni Press Association. Valoarea indicata de termometre a ajuns luni la 20,3 grade Celsius in Trawsgoed din Ceredigion (vestul Tarii Galilor), fiind doborat…

- Un britanic in varsta de 49 de ani a fost retinut de autoritati in Devon, fiind suspectat ca ar fi condus sub influenta drogurilor dupa ce s-a rasturnat cu masina ''pentru a evita o caracatita'', relateaza miercuri Press Association. Politia a intervenit marti la ora 17.15, in urma apelurilor…

- Femeile prezinta un risc de doua ori mai mare in comparatie cu barbatii de a suferi de depresie severa dupa un accident vascular cerebral, sugereaza un studiu realizat in Marea Britanie, citat luni de Press Association. Simptomele de depresie sunt des intalnite in urma unui accident vascular…

- Un muncitor in constructii din Marea Britanie, care colectiona bilete de loterie in masina lui, a descoperit ca a castigat 76 de milioane de lire sterline la loteria EuroMillions, la sase saptamani dupa extragere, informeaza vineri Press Association. Andrew Clark, in varsta de 51 de ani, care locuieste…

- Zoo Chester a anuntat ca este ''devastata'' de pierderea unora dintre animalele sale in incendiul care a afectat sambata aceasta gradina zoologica din Marea Britanie, eveniment care a determinat un val de donatii din partea publicului, relateaza Press Association. Peste 100.000 de lire…