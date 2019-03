Stiri pe aceeasi tema

- Primul scenariu ar fi un Brexit fara acord. Parlamentarii britanici voteaza miercuri daca sa aprobe sau sa respinga o iesire din UE fara acord, pe 29 martie. In cazul absentei unui acord, Regatul Unit ar pune capat, de pe o zi pe alta, unei perioade de 46 de ani de apartenenta la UE, parasind piata…

- Dupa ce Parlamentul britanic a respins marti, pentru a doua oara, Acordul de retragere negociat de Londra cu Bruxelles-ul, concretizarea Brexitului este mai nesigura ca niciodata, relateaza miercuri AFP, prezentand principalele scenarii, cu 17 zile inaintea datei stabilite pentru iesirea Marii Britanii…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- Parlamentarii britanici sunt chemați astazi sa voteze acordul Brexit, dupa ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o noua înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze.Ramâne de vazut daca parlamentarii vor accepta…

- Premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze, urmând ca Parlamentul britanic sa voteze marți noua forma a acordului de Brexit, relateaza Mediafax citând cotidianul…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, o va gazdui pe May la doar 24 de ore de intalnirea sa cu premierul irlandez Leo Varadkar. May este asteptata sa ceara redeschiderea acordului privind Brexitul, dupa ce parlamentul britanic a cerut oficial acest lucru saptamana trecuta, pentru…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…