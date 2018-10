Stiri pe aceeasi tema

- La o reuniune a comisarilor europeni de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, si Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, au prezentat un bilant al negocierilor dintre UE si Marea Britanie, care urmeaza sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul lunii…

- Importanti oficiali ai Uniunii Europene au fost invitati miercuri sa se pregateasca pentru un posibil Brexit fara acord, negociatorul-sef al UE cerand 'progrese decisive' in tratativele cu Londra, cu o saptamana inainte de un summit european crucial, relateaza AFP. La o reuniune…

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie. ''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire…