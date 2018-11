Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a transmis Uniunii Europene ca Partidul Laburist va fi nevoit sa se opuna acordului „prost” privind Brexitul care reiese din negocierile UE cu prim-ministrul Theresa May, scrie The Guardian.Comentariile lui Khan vin inainte de intalnirea sa din aceasta saptamana…

- Negociatorii sefi european si britanic, Michel Barnier si Dominic Raab, ar fi ajuns duminica la un acord privind Brexitul, scrie publicatia Politico.eu, citand trei diplomati europeni neprecizati, in timp ce responsabili europeni de rang inalt, intervievati de agentia Reuters, afirma ca inca nu s-a…

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE şi Marea Britanie exclud amândouă existenţa unei frontiere fizice…

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE şi Marea Britanie exclud amândouă existenţa unei frontiere fizice…

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, scrie agerpres.ro.

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE si Marea Britanie exclud amandoua existenta unei frontiere fizice cu insula Irlanda,…

- Planul primului ministru al Marii Britanii, Theresa May, privind Brexitul este ”o greșeala istorica”, care va aduce la ”o umilința naționala”, a scris fostul ministru de externe, Boris Johnson, in ziarul The Telegraph . Johnson considera ca umilința suferita de Marea Britanie va fi una similara cu cea…

- Planul prim-ministrului britanic Theresa May privind Brexitul este o „greseala istorica”, care va duce la o „umilinta” nationala, a scris fostul ministru de Externe, Boris Johnson, in The Telegraph, informeaza Politico. Johnson consideră că umilinţa suferită…