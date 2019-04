Marea Britanie ar putea organiza alegeri pentru Parlamentul European (ministrul britanic pentru Brexit)

Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a declarat joi in parlament ca nu poate exclude posibilitatea ca Marea Britanie sa participe la alegerile din mai pentru Parlamentul European, in pofida daunelor pe care le-ar putea aduce sistemului politic britanic, relateaza agentia Reuters.



''Organizarea de alegeri parlamentare europene la trei ani dupa ce tara a votat pentru iesirea din UE ar fi daunatoare pentru politica noastra in general'', a declarat Barclay joi in parlament. Dar o astfel de perspectiva nu poate fi exclusa, a adaugat el.



''Daca…