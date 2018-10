Stiri pe aceeasi tema

- Eventuala prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit nu ar reduce necesitatea existentei unei 'plase de siguranta' pentru a se evita o 'frontiera dura' intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, a afirmat vineri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit Reuters.…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, și șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au declarat ca perioada de tranziție dupa Brexit va fi, probabil, prelungita dincolo de sfarșitul lunii decembrie 2020 pentru a acorda mai mult timp celor doua parți sa negocieze. ”Prelungirea perioadei de tranziție…

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit, in…

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit,…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an perioada de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas inaintea unui summit european prevazut miercuri seara la Bruxelles, relateaza AFP.”Una…

- Conform unui sondaj realizat de compania de consultanta Deloitte si publicat de cotidianul The Guardian, companiile sunt tot mai preocupate de efectele Brexitului si se tem ca anul viitor, odata ce Brexitul va deveni efectiv pe 29 martie 2019, va aduce o degradare a relatiilor comerciale cu blocul…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…