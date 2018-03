Marea Britanie ar putea interzice Russia Today

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va prezida miercuri o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a analiza raspunsul Rusiei la ultimatumul formulat luni de sefa guvernului britanic, care a dat Moscovei termen pana marti la miezul noptii pentru a oferi explicatii in cazul otravirii fostului…

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus luni unui jurnalist BBC ca urmeaza sa discute despre cazul spionului rus Serghei Skripal, care a fost otrabit in Marea Britanie, abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Putin a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat…

- Zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost expuse la aceeași substanța folosita pentru otravirea spionului rus. Cazul capata tot mai multa amploare, iar oficialii britanici au anunțat ca vor raspunde “in mod corespunzator”, daca se dovedește ca un stat este implicat in otravirea…

- Cazul fostului agent de spionaj rus si fiicei acestuia otraviti in Marea Britanie a fost discutat marti dupa-amiaza in cadrul Consiliului britanic pentru Siguranta Nationala, in prezenta premierului Theresa May, a anuntat Downing Street.

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…

- Un partid nou din Marea Britanie, care a fost inspirat de formatiunea „En Marche!“ a presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters.

- UE asteapta ca guvernul de la Londra sa prezinte o propunere privind viitoarele relatiile cu celelalte 27 de state membre, unul dintre cele mai sensibile aspecte fiind granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord.Premierul britanic Theresa May, care isi va prezenta viziunea post-Brexit in…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui…

- Inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, un partid nou din Marea Britanie a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters, citat de News.ro .…

- Marea Britanie exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul, a anunțat, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, premierul Theresa May. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere…

- Preocuparile Uniunii Europene cu privire la posibilitatea acordarii accesului unui stat aflat in afara UE la datele criptate de navigație prin satelit, face ca Bruxelles-ul sa excluda Marea Britanie de la aceste informații. Experții militari avertizeaza ca forțele britanice vor avea accesul…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana nu trebuie sa lase diferentele ideologice sa blocheze cooperarea din sfera securitatii dupa producerea Brexit, a declarat, sambata, premierul britanic Theresa May, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Lipsa de claritate a intentiilor guvernului in materie de imigratie creeaza ingrijorare pentru cetatenii UE din Marea Britanie si ii pune pe functionarii din domeniu, deja suprasolicitati, intr-o pozitie imposibila, afirma raportul. 'Guvernul nu pare sa aprecieze (corect) provocarea birocratica…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia nu este consfintita", a avertizat Barnier intr-o conferinta de presa la Bruxelles, care a incheiat o noua serie de discutii, la nivel tehnic, intre cele doua parti.Negociatorul-sef al UE, care s-a aflat luni la Londra pentru a se intalni cu omologul…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat vineri ca nu a primit nicio actualizare din partea Marii Britanii cu privire la relatiile cu Blocul comunitar dupa Brexit, avertizand ca perioada de tranzitie nu este o certitudine, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Miliardarul si mecena american George Soros a hotarat sa sustina financiar, prin fundatia sa, o asociatie care face campanie in favoarea abandonarii procedurii Brexitului in Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit News.ro . Fundatia miliardarului preconizeaza sa dea 400.000 de lire sterline (aproximativ…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press.Citește și: S-a aflat! Cat a platit Liviu Dragnea pentru copierea a 18 volume din dosarul DNA / FOTO Dupa un weekend de declaratii contradictorii…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE.

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, va avea luni, la Londra, o intrevedere cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul sau pentru Brexit, David Davis, a anuntat vineri guvernul britanic, informeaza AFP. 'Premierul il va primi pe Michel Barnier…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated...

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat joi ca va exista, dupa perioada de tranzitie care va urma Brexitului, "o diferenta" intre drepturile imigrantilor europeni in functie de data lor de sosire in Marea Britanie, scrie AFP.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Relatia speciala a Marii Britanii cu Statele Unite este la fel de stransa ca intotdeauna, a declarat premierul britanic Theresa May, adaugand ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in cursul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit agentiei de stiri Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana...

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari. Opozitia laburista a votat impotriva, apreciind ca nu se asigura protectia angajatilor si a consumatorilor.Textul adoptat abroga legea din 1972 privind aderarea Regatului…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Donald Trump a anuntat ca refuza sa inaugureze noul sediu al Ambasadei SUA din Marea Britanie si isi anuleaza vizita la Londra, unde era asteptat de luni bune de catre premierul Theresa May.

- Peste 50 de milioane de copaci urmeaza sa fie plantati pentru a crea o noua padure in nordul Marii Britanii, a anuntat duminica premierul Theresa May, relateaza Xinhua. Padurea se va intinde pe aproape 200 de kilometri intre orasele portuare Liverpool si Hull, de-a lungul unui coridor…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- "Facem o eroare pe care lumea contemporana nu o poate intelege, iar generatiile viitoare nu o vor ierta. 2018 va fi ultima sansa de a ne pronunta daca noua relatie propusa cu Europa este mai buna decat cea existenta. Alegatorii sunt indreptatiti sa se gandeasca din nou, daca circumstantele s-au schimbat",…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, duminica, faptul ca 2018 va fi un an de "incredere si mandrie reinnoite" pentru Marea Britanie, care se confrunta cu provocarile negocierilor pentru Brexit, in cadrul mesajului transmis in Ajunul Anului Nou, relateaza site-ul BBC News.

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- Proaspat sancționata de Comisia Europeana cu declanșarea articolului 7 care le suspenda dreptul de vot, Polonia și-a gasit un aliat important chiar in Marea Britanie, care se pregatește sa paraseasca blocul comunitar in martie 2019. Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si…

- Exprimandu-se la baza RAF (Royal Air Force) din Akrotiri, in sudul Ciprului, dna May a afirmat ca facilitatile din insula au reprezentat ''epicentrul'' operatiunilor impotriva Statului Islamic.''Astazi, datorita in mare parte eforturilor voastre, asa-numitul califat a fost zdrobit si nu…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi, unul…

- Dupa un acord validat vineri de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat intr-un articol publicat de Sunday Telegraph ca "am aratat ca scepticii au gresit". Si "nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentala" de a concretiza "vointa democratica…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a asigurat, duminica, ca nimic nu i-ar putea "deraia" guvernul, care se pregateste acum sa negocieze o perioada de tranzitie si un viitor acord comercial cu UE, desi cabinetul ramane divizat asupra viziunii pentru Regatul Unit post-Brexit, relateaza AFP si Reuters.…

- Grupul anglo-olandez Unilever a reusit lovitura anului in Europa. Si-a vandut divizia de margarina si produse tartinabile unei firme din Statele Unite pentru pentru 6.83 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari). Tranzactia va fi finalizata la mijlocul anului 2018. Printre brandurile vandute…

- Liderii UE și-au dat acordul pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, a anunțat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest anunț inseamna ca Londra și Bruxelles pot incepe sa negocieze despre viitoare relație dintre Regat și UE, inclusiv despre relațiile comerciale…

- Un acord de principiu legat de o tranzitie asigurand pentru un timp limitat un statu-quo in relatiile cu Uniunea Europeana "este de acum urgent", estimeaza acest raport elaborat de influenta comisie ce reuneste deputati de toate orientarile. Ei insista asupra necesitatii unei tranzitii care…