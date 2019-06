Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va discuta in vizita sa in Marea Britanie cu premierul Theresa May despre Brexit si ii va sugera ca succesorul ei ar trebui sa interzica Huawei sa participe la retelele 5G, conform Reuters citata de news.roTrump si sotia sa Melania vor participa la mai multe…

- Presedintele american Donald Trump va aborda, probabil, mai multe subiecte in timpul vizitei sale la Londra, saptamana viitoare, printre care si Brexitul sau problema interzicerii Huawei de a construi retele 5G, scrie Reuters.

- Huawei reactiioneaza dupa ce agentia Reuters a raportat ca „Google a suspendat o parte din colaborarea cu Huawei, in urma acțiunilor administrației Trump”. Reprezentantii companiei chineze si cei ai Google dau asigurari ca securitatea aplicatiilor Google de pe dispozitivele Huawei nu va fi afectata.CITEȘTE…

- Partidul Laburist din Marea Britanie (opozitie) va vota impotriva unui proiect de lege cu privire Brexit daca guvernul nu ajunge la un acord cu opozitia in legatura cu retragerea tarii din Uniunea Europeana, a afirmat joi purtatorul de cuvant laburist pentru Brexit, Keir Starmer, citat de Reuters. "Vreau…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va avea o intrevedere cu presedintele rus Vladimir Putin in timp vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat american, informeaza AFP si Reuters. Ministrul american de externe se va intalni…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat ca prim-ministrul Theresa May trebuie sa renunțe la limitarile de care da dovada in negocierile privind Brexit, daca dorește ca Acordul sa primeasca aprobarea Parlamentului, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botoșani ca Guvernul va aproba ”cat de curand”, prin OUG, un program de sprijin punctual pentru nord-estul țarii prin acordarea a 20,000 de lei pentru fiecare gospodarie pentru imbunatațirea condițiilor de locuire in mediul rural.”Plecand…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat luni ca lucreaza cu guvernul american pentru a crea dezacorduri in armata Venezuelei, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Autoritațile americane ar putea avea acces la conturile private ale familiei regale britanice Bolsonaro…