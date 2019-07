Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, favorit sa-i urmeze Theresei May in functia de prim-ministru, a promis sa sprijine un sistem de imigrare similar celui australian, care pune accentul pe lucratorii calificati, transmite EFE. Johnson si-a facut cunoscuta pozitia in aceasta…

- Japonia se arata ingrijorata de planurile celor doi candidați care vor sa preia fotoliul de premier al Marii Britanii. Dupa demisia Theresei May, atat Boris Johnson, cat și Jeremy Hunt au susținut ideea unui Brexit fara acord comercial intre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Japonezii, prin vocea…

- Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere”, pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…

- Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni premier al Marii Britanii, a pledat pentru mentinerea cooperarii cu Marea Britanie in eventualitatea producerii unui Brexit fara acord, informeaza EUObserver, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit! „Ai grija la crocodili și…

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- Uniunea Europeana si statele membre nu vor fi dispuse sa renegocieze acordul pentru Brexit intre Londra si Bruxelles, indiferent cine va fi urmatorul premier britanic, a declarat marti ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, relateaza Reuters. Candidatii care concureaza pentru succesiunea…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…