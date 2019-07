Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica a declarat vineri ca a deschis o investigație privind o scurgere de note confidențiale care a dus la demisia ambasadorului britanic la Washington, relateaza Reuters.Kim Darroch a demisionat miercuri dupa ce Donald Trump l-a numit "prost" și "nebun" dupa publicarea…

- Presedintele american Donald Trump isi incepe luni vizita de stat in Marea Britanie, in program aflandu-se intalniri cu familia regala si un dejun cu regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, transmit dpa si Press Association. Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si…

- Seful diplomatiei de la Washington, Mike Pompeo, va vizita saptamana viitoare Germania si Marea Britanie in cadrul unui turneu prin Europa care mai include Finlanda si Groenlanda, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, relateaza AFP. Mike Pompeo va fi primit, pe 7 mai, la Berlin, de cancelarul…