Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit marti seara in zona Saddleworth Moor din comitatul West Yorkshire din Marea Britanie, au anuntat autoritatile locale, mentionand ca flacarile au cuprins o zona de aproximativ 1,5 kilometri patrati, conform Sky News, relateaza Mediafax.Citește și: Zeci de mii…

- Circa 1.500 de hectare de vegetatie au fost devastate de incendiile care au izbucnit sambata seara in Corsica, unde pompierii se aflau luni dimineata in alerta pentru a tine sub control principalul focar, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Citește și: OFICIAL: referendumul din Republica Moldova…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, maracinis si lastaris produs pe raza localitatii Vadu Soresti, comuna Zarnesti.

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea intervin la acesta ora pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata, unul la o pepiniera de salcami din comuna Lungești, iar altul in comuna Alunu. Mai exact, primarul localitații Alunu a solicitat intervenția ...

- Doua incendii de vegetație au izbucnit sambata seara, in Zalau și pe un teren de langa Cehei. Incendiul din Zalau s-a produs pe un teren viran din spatele fostei Armatura și s-a manifestat pe o suprafața de 2,5 hectare. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii zalauani de la detașamentul 1,…

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit in data de 9 februarie 2019, la ora 09.39, in localitatea Mihaești, sat Stuparei, pentru stingerea unui incendiu produs la coșul pentru evacuarea fumului de la o locuința. Pana la stingerea incendiului, a ars funinginea de pe coș, incendiul fiind…

- In trei situatii de urgenta au intervenit pompierii militari baimareni in intervalul 30 decembrie 2018-1 ianuarie 2019. Astfel, pompierii din cadul Detasamentului Sighetu Marmatiei au intervenit, in 30 decembrie 2018, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la podul unei case din Campulung la Tisa.…

- Atacul cu cutitul petrecut in noaptea de Revelion in Gara Victoria din Manchester, unde un barbat a injunghiat cu cuțitul trei persoane, este tratat ca incident terorist, din Marea Britanie si care s-a soldat cu trei raniti, intre care si un politist, este tratat ca incident terorist, a anuntat politia,…