- Politia londoneza a arestat duminica un adolescent de 17 ani sub banuiala de tentativa de omucidere, dupa ce un baiat de sase ani a fost aruncat de pe o platforma de la etajul 10 al galeriei Tate Modern din capitala britanica, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.Politia…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sambata omologului sau iranian Mohammad Javad Zarif ca Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, daca Teheranul va da garantii ca destinatia acestuia nu…

- Irlanda examineaza ideea verificarii animalelor vii si a produselor de origine animala din Marea Britanie cand ele vor ajunge in porturi in intreaga insula a Irlandei daca nu va exista un acord de Brexit, a declarat vineri prim-ministrul Leo Varadkar, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- SUA si Marea Britanie au o "relatie speciala" care este mai presus de orice individ, a precizat miercuri Departamentul de Stat, dupa demisia ambasadorului britanic in urma unor comentarii critice ale presedintelui Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro."SUA si Marea Britanie…

- Mii de britanici au protestat marți la Londra pe fondul vizitei efectuate de președintele american Donald Trump in Marea Britanie, insa numarul persoanelor care au participat la manifestații a scazut fața de numarul de oameni prezenți la protestele organizate in urma cu un an, relateaza Mediafax citand…