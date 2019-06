Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere stabilite în Marea Britanie au fost snopite în bataie, într-un autobuz în Londra. Cele doua, care formau un cuplu, au fost umilite si lovite de un grup de spanioli si englezi.Melania, în vârsta de 28 de ani, se afla în autobuz împreuna…

- Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmand sa fie organizat in Marea Britanie pe 23 mai. - stirea se actualizeaza - ...citeste mai departe despre "Marea Britanie organizeaza alegeri europarlamentare pe 23 mai"…

- Pentru prima data in mai bine de 100 de ani, Marea Britanie nu a folosit energie electrica pe baza de carbune timp de mai mult de patru zile la rand. Luni dimineata, compania britanica de utilitati National Grid a anuntat ca au trecut mai mult de 122 de ore de cand Marea Britanie a folosit…

- Camera Comunelor a aprobat un proiect de lege care o obliga pe Theresa May sa ceara o amanare de lunga durata a Brexitului si exclude posibilitatea unei iesiri din UE fara acord. Parlamentarii au votat in favoarea proiectului de lege cu 315 voturi "pentru" si 310 voturi "impotriva", scrie…

- Politia britanica a anuntat vineri arestarea a doi suspecti in ancheta privind actele de vandalism comise joi impotriva a cinci moschei din Birmingham (centrul Angliei), relateaza AFP. Un barbat de 34 de ani s-a predat politiei, in timp ce un al doilea, in varsta de 38 de ani, a fost prins de catre…

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…