- Politia londoneza a arestat duminica un adolescent de 17 ani sub banuiala de tentativa de omucidere, dupa ce un baiat de sase ani a fost aruncat de pe o platforma de la etajul 10 al galeriei Tate Modern din capitala britanica, transmite Agerpres. Politia a fost alertata in jurul orei locale 14.40 (13.40…

- Politia a fost alertata in jurul orei locale 14.40 (13.40 GMT). Victima a fost gasita pe un acoperis de la etajul 5 al cladirii si a fost transportata la spital in stare critica. Muzeul de arta moderna de pe malul Tamisei, unul din obiectivele turistice cele mai vizitate din Marea Britanie,…

- Incident la metroul din Madrid. Poliția spaniola a arestat un brazilian care l-a impins in fața trenului pe un tanar. Polițiștii din madria au arestat vineri un barbat de naționalitate braziliana care l-a impins in fața trenului pe un tanar, in stația Arguelles. In urma incidentului, victima a suferit…

- Politia poloneza a arestat joi un barbat care a parasit Marea Britanie chiar inainte de a fi condamnat pentru crearea unei ample retele de trafic de persoane fortate sa lucreze in conditii de sclavie, transmite AFP.

- Un tanar de 30 de ani, din municipiul Baia Mare, suspectat ca ar fi comis acte de violenta, impreuna cu o alta persoana, asupra unui barbat, victima murind la spital din cauza leziunilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia…

- Un barbat a escaladat luni cu mainile goale celebrul The Shard din Londra, cel mai inalt zgarie-nori din Marea Britanie, au anuntat Politia londoneza si compania care administreaza acest imobil, informeaza AFP. Politia a dezvaluit ca a fost prevenita la ora locala 05:15 (04:15 GMT) in…

- Un roman și-a cumparat din Marea Britanie o mașina BMW seria 6 pe care a platit peste 30.000 de euro, insa nu a apucat sa o conduca deloc in țara. Tanarul de 31 de ani a ramas fara bolidul de lux care i-a fost confiscat in vama Giurgiu. Barbatul transporta pe o platforma, un autoturism marca BMW, in…