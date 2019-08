Marea Britanie. Adolescent arestat, după ce ar fi aruncat un copil de la etajul 10 Politia a fost alertata in jurul orei locale 14.40 (13.40 GMT). Victima a fost gasita pe un acoperis de la etajul 5 al cladirii si a fost transportata la spital in stare critica. Muzeul de arta moderna de pe malul Tamisei, unul din obiectivele turistice cele mai vizitate din Marea Britanie, a fost inchis imediat dupa drama, iar vizitatorii aflati in interior au fost autorizati sa plece dupa audierea catorva martori. Suspectul retinut ramasese in publicul aflat pe platforma de la etajul 10 si nu exista indicii ca victima il cunostea, se mentioneaza intr-un comunicat al politiei. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

