- SUA ar urma sa anunte in zilele urmatoare ca isi vor folosi capacitatile cibernetice ofensive si defensive in numele NATO daca li se va solicita acest lucru, a declarat un oficial de rang inalt al Pentagonului, in contextul preocuparilor privind folosirea cu tot mai multa incredere de catre Rusia…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei, decise in legatura cu atacul cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, vor intra oficial in vigoare luni 27 august, potrivit registrului zilnic de actiuni si reglementari al agentiilor guvernamentale americane, relateaza vineri Reuters. Planurile Departamentului…

- Kremlinul a declarat marti ca nu intelege acuzatiile lansate de Microsoft potrivit carora hackeri legati de guvernul rus au incercat sa vizeze site-urile a doua think-tank-uri conservatoare americane, informeaza Reuters.Gigantul software a declarat ca a impiedicat incercari de piraterie informatica…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul lui august, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters preluata de Agerpres. Kremlinul a fost notificat in cursul…

- Administrația SUA a anunțat miercuri ca a stabilit ca guvernul Rusiei este cel responsabil de atacul cu agent neurotoxic comis in martie, in Marea Britanie, asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia, informand totodata ca va impune curand sancțiuni impotriva Moscovei, transmite…

- Rusia a anuntat luni ca l-a convocat pe ambasadorul Greciei si l-a notificat ca va raspunde la o decizie „neprietenoasa” a Greciei de a expulza doi diplomati rusi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Ministerul de Externe al Rusiei a comunicat ca l-a convocat pe ambasadorul Andreas Friganas si…

- Marea Britanie doreste sa solicite Rusiei extradarea a doi barbati suspectati de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei lui in orasul britanic Sulisbury, a anuntat luni The Guardian, citand surse guvernamentale si de securitate, informeaza Reuters.