Marea Britanie a trimis trupe la aeroportul Gatwick, unde traficul a fost complet blocat din cauza dronelor

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Gatwick de langa Londra va ramane inchis pana vineri dimineata dupa ce mai multe drone au patruns in repetate randuri in spatiul aerian al aeroportului, astfel ca autoritatile britanice au fost fortate sa trimita forte militare in zona pentru a ajuta la cautarea faptasilor.

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters, scrie news.ro.citește…

- Traficul pe aeroportul Gatwick (GHET-UIC) din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, este suspendat timp de cateva zile, dupa ce doua drone neidentificate au survolat in mod repetat spatiul aerian din zona.

- Situatie alarmantE pe aeroportul Gatwick, din Marea Britanie! Aproximativ 110 000 de oameni sunt afectati deoarece de miercuri searE de la ora 22:00 aeroportul a fost inchis, iar ei sunt blocati la sol.

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie…

- Mii de persoane care cer organizarea unui referendum privind un acord final intre UE și Marea Britanie s-au strans la Londra in cadrul unei manifestații pe care organizatorii o numesc cea mai "mare și importanta" demonstrație in acest sens, relateaza site-ul postului BBC.Citește și: NEBUNIE…