Marea Britanie: A fost lansat un software care ar putea detecta si bloca continutul jihadist de pe internet

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie.Rudd va vizita SUA unde se va intalni cu companii de tehnologie pentru a discuta ideea, precum si alte eforturi de a stopa extremismul.Mii de ore…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, ca a lansat un software care poate detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet. Executivul de la Londra a platit 600.000 de lire sterline pentru crearea softului. Compania ASI Data Science sustine ca programul este capabil sa detecteze 94% din…

- Guvernul britanic a lansat un software despre care spune ca poate detecta cu acuratete si bloca orice continut jihadist de pe internet, scrie BBC, potrivit News.ro . Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie. Rudd…

- Peste 4.200 de site-uri au fost infectate cu un software daunator, derivat dintr-un instrument folosit pe scara larga si cunoscut sub denumirea de Browsealoud, produs de compania de software britanica Texthelp, care acorda asistenta persoanelor cu deficiente de vedere la citirea continutului paginilor…

- Dispozitivele mobile Apple sunt printre cele mai sigure de pe piata, in special datorita faptului ca sursa sistemului de operare este inchisa, iar orice vulnerabilitate este corectata rapid cu actualizari software. Exista insa posibilitatea ca in curand sistemul de operare iOS sa devina mai putin sigur,…

- iPhone X nu este primul smartphone care costa peste 1000 de dolari americani la raft, insa este primul fabricat in masa, care nu face parte dintr-o serie exclusivista sau limitata. Samsung a testat terenul in anii precedenti cu seria Note, oferind aceste modele la preturi ridicate, chiar daca hardware-ul…

- Vulnerabilitatea a fost descoperita si raportata la Adobe de catre expertii omologi de la CERT Coreea (KR-CERT), potrivit sursei citate. "Concret, exploatarea vulnerabilitatii ar permite unui atacator sa preia controlul asupra sistemelor afectate. Prin urmare, atacatorii ar putea extrage date…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.

- Microsoft a anuntat ca Windows Defender va putea indeparta si aplicatii care, desi nu intra neaparat la categoria malware, pot constitui un pericol la adresa utilizatorilor. Promovate pe diverse site-uri ca instrumente pentru „optimizarea” performantelor PC-ului, sau alt scop „esential” pentru utilizator,…

- Lansat in luna iulie 2015, Windows 10 nu s-a bucurat imediat de succes, fiind umbrit de esecurile anterioare avute cu Windows 8 si 8.1. Insa asta nu a impiedicat Microsoft sa promoveze agresiv noul sistem de operare, inclusiv oferind utilizatorilor posibilitatea sa actualizeze gratuit la Windows 10,…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicind un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit cerintelor…

- Doua dispozitive din gama superioara a brandului secundar Honor de la Huawei vor primi foarte curand actualizari la noul EMUI 8.0, software-ul proprietar bazat pe Android Oreo de la Google. Honor 8 Pro, modelul phablet de top din 2016 si modelul de top de anul trecut al seriei, Honor 9, au inceput deja…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline intr-un an de zile vanzand pe bunuri și servicii pe care nu le aveau, de fapt. Constantin Giba (foto stanga), de 24 de ani, și Robert Popescu (foto dreapta), 36 de ani, au publicat anunțurifalse pe Internet, prin care scoteau la…

- Avertisment al CE: Romania a depasit limitele stabilite in cazul poluarii Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti…

- A avut loc primul jaf de bani virtuali din istorie. Un cuplu din Marea Britanie a fost amenințat cu moarte ca sa transfere bitcoins. Sub amenințarea armelor, oamenii au realizat tranzacția. Patru barbați inarmați au dat buzna in locuința unui cuplu din sudul Marii Britanii. Indivizii le-au pus pistolul…

- GfK Chart-Track anunța cel mai bine vandute jocuri video ale saptamanii trecute in Marea Britanie. Monster Hunter: World, disponibil doar pe PS4 și Xbox One, cel puțin pana la lansarea versiunii PC in toamna, a debutat pe primul loc. Monster Hunter: World, cealalta mare lansare a saptamanii,…

- Un tribunal din Marea Britanie arata ca Facebook a reactivat contul unui suspect de complicitate cu ISIS de opt ori, iar acest fapt permis barbatului sa distribuie mult mai multe filme cu atrocitațile teroriștilor in mediul online.

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- A murit istoricul si filosoful Neagu Djuvara Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Neagu Djuvara a murit joi la 101 ani. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, a fost una dintre cele mai îndragite personalitati culturale ale României.…

- SAS, liderul în business analytics software, l-a numit pe Ștefan Baciu în funcția de Senior Sales Manager pentru România. Ștefan Baciu va fi responsabil pentru implementarea direcției strategice de dezvoltare a SAS pe piețele din România și Republica Moldova. “Experiența…

- Consiliul Concurentei, consultare publica Consiliul Concurentei a lansat, miercuri, în consultare publica doua ghiduri care contin elementele esentiale pe care trebuie sa le contina contractul prin care se încredinteaza prestarea serviciului public de alimentare a populatiei cu…

- Wand Education va lansa în premiera la actuala ediție a Târgului BETT din Londra primele pachete de conținut educațional aliniat la programa școlara britanica. Conținutul disponibil în platforma Wand Education va beneficia de toate avantajele tehnologiei digitale: interactivitate,…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, printre care si Romania, au avertizat joi mai multi specialisti. Aceste aplicatii "clone", care…

- Trupa rock britanica Def Leppard a luat decizia de a-si publica intregul catalog muzical pe platforma de streaming Spotify si a anuntat joi ca va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda la sfarsitul acestui an, informeaza Press Association. Toate albumele Def Leppard, incepand cu…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Panasonic are placerea de a anunța lansarea celor mai recente playere Blu-ray Ultra HD, printre care și doua modele — DP-UB820 și DP-UB420 — compatibile cu tehnologia de metadate dinamice HDR10+ (urmatoarea generație a formatului HDR). Împreuna cu seria DP-UB330/DP-UB320, line-up-ul…

- Premierul britanic Theresa May va anunta luni o remaniere a guvernului de la Londra, presa sugerand ca sase ministri vor fi destituiti sau vor primi alte portofolii, transmite dpa. Printre cei care ar urma sa fie inlocuiti se afla ministrul educatiei Justine Greening si ministrul pentru…

- Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in cazul…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Mai multe fotografii facute in timpul unui incendiu au semanat panica in randul internautilor!Cateva fotografii surprinse in timpul unui incendiu devastator la o capela din orasul Llanelli, din Marea Britanie, au alertat internautii, dupa ce sute de persoane au sustinut ca in

- Potrivit cercetatorilor Kaspersky Lab, activitatea de minat cripto-monede a luat proportii ingrijoratoare in randul utilizatorilor care folosesc software piratat, preferat de hackeri ca vehicul pentru distribuirea si instalarea pe calculatoarele utilizatorilor a unor aplicatii care deservesc interese…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- Manualele teroriștilor, prin care jihadiștii sunt învațați sa construiasca bombe similare celei folosite de Akayed Ullah, ramân pe Internet, la o saptamna de la explozia dintr-o stație de autobuz din New York. Astfel, polițiștii și experții fac apel ca materialele…

- Lideri de opinie, inclusiv staruri ale mediilor de socializare online ce au contacte cu branduri din industria produselor de lux, au primit notificari din partea autoritatilor de reglementare din SUA, Marea Britanie si Franta ca risca sa intre sub incidenta legilor privind publicitatea, scrie WSJ.…

- Romania fara medici. Peste 15.000 au ales sa lucreze in strainatate Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, conform un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). "În sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici…

- Prin tehnologia Voice over Wi-Fi (VoWiFi), utilizatorii pot beneficia de o acoperire mai buna in interiorul cladirilor si spatii cu semnal redus sau inexistent de retea mobila, daca furnizorul de internet nu filtreaza acest trafic. Tehnologia VoLTE permite conectarea foarte rapida a apelului, timpul…

- In speranța ca va mai limita riscurile, ministerul Comunicațiilor, impreuna cu UNICEF, incearca sa-i invețe pe parinți cum sa-și protejeze copiii in mediul online. Romania are internet de mare putere, cum puține țari din lume mai au. Dar și sute de copii care au acces nelimitat la tehnologia moderna.…

- Unul din trei utilizatori de Internet este copil, iar 71% dintre copii și tineri sunt online comparativ cu doar 48% din populația totala, potrivit unui raport UNICEF. Cu toate acestea, 3 din 5 copii și tineri africani sunt offline, comparativ cu doar 1 tanar din 25 din Europa. Astfel, aproximativ o…

- Romania are internet de mare putere, cum puține țari din lume mai au. Dar și sute de copii care au acces nelimitat la tehnologia moderna. Iar raufacatorii profita din plin de asta și transmit pe internet momentele in care ii abuzeaza pe micuți.

- Conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM privind piața de comunicații electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fața de prima jumatate a anului 2016, de la 71 mii TB la 145 mii TB. “Asa cum era…

- Cu ocazia Sarbatorilor de iarna poti face maraton de filme cu familia si prietenii pana in zori. Fie ca optezi pentru filme clasice, SF, actiune, de dragoste sau serialele preferate cu Internet TV, de la Telekom, te bucuri de ceea ce e important cu adevarat, oriunde, oricand.

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Potrivit unui studiu Ofcom, copiii au devenit foarte sceptici in privinta fluxului de informatii si se documenteaza amanuntit, pentru a descoperi stirile false, transmite Gandul . Mai mult de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 si 15 ani din Marea Britanie folosesc Facebook si Twitter pentru a…

- Platile cu numerar domina inca achizitiile de produse de larg consum realizate in zona euro, chiar daca multe economii occidentale se indreapta rapid spre platile electronice, arata un sondaj publicat vineri de Banca Centrala Europeana, transmite Reuters. Aceste cifre arata ca zona euro este…