- Unitatea de combatere a terorismului din cadrul poliției britanice a stabilit identitatea unui al treilea suspect implicat in otravirea agentului dublu Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia in Salisbury, scrie ziarul The Telegraph. „Agentul GRU a vizitat aparent Salisbury pentru a pregati planul de…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Declaratiile facute de doi rusi acuzati ca au incercat sa-i omoare pe fostul dublu spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia Iulia la Salisbury, in Anglia, nu sunt credibile, a declarat joi parlamentarul britanic John Glen, originar din Salisbury, relateaza Reuters preuata de Agerpres. …

- Politia din Marea Britanie a numit doi suspecti rusi in cazul otravirii lui Serghei Skripal si Iuliei Skripal cu Noviciok, in luna martie, in Salisbury. Politistii si procurorii au facut anuntul miercuri,...

- Membri ai echipei britanice care ancheteaza cazul privind otravirea cu substanta neurotoxica Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal cred ca i-au identificat pe suspecti, a relatat joi agentia Press Association (PA), citata de Reuters. Skripal, fost agent dublu rus, si fiica sa Iulia…

- Cei doi britanici care au fost gasiti sambata in stare critica la sambata la Amesbury, oras din sudul Angliei, situat la cativa kilometri de Salisbury unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, au fost expusi la acelasi agent neurotoxic…

- Politia din Marea Britanie a anuntat ca a avut loc un incident major dupa ce un barbat si o femeie, aflati in stare critica, ar fi fost expusi unei substante necunoscute in apropierea orasului Salisbury, unde a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal, scrie Reuters conform News.ro . „Politia din…